Drapo & Hitachi lancent "SuperPrime", un programme d’accompagnement unique pour simplifier l’accès aux aides financières

Une solution complète pour un dossier conforme du premier coup

Le secteur de la pompe à chaleur est en pleine expansion, mais la complexité des aides financières peut constituer un frein majeur. Le Programme SuperPrime Hitachi a été conçu pour lever ces obstacles et faciliter la vie des installateurs, qu'ils se spécialisent dans les pompes à chaleur Air/Air ou Air/Eau.

Le Programme SuperPrime Hitachi présente de nombreux avantages, dont :

→ Un suivi humain : Les Comptoirs Hitachi & Drapo proposent des référents physiques et téléphoniques dédiés pour répondre à toutes les questions, garantissant ainsi la conformité des dossiers dès la première soumission.

→ Une solution complète : Le programme gère non seulement les CEE mais aussi MaPrimeRénov', offrant ainsi une solution intégrée pour maximiser les aides financières disponibles.

→ Un paiement CEE sécurisé et rapide : Le montant des CEE est directement déduit de la facture matérielle par votre Comptoir Hitachi de confiance*, ou effectué par Drapo sur le compte bancaire de l'installateur, assurant ainsi une transaction fluide et sécurisée.

→ Des primes exclusives : Le programme propose des primes particulièrement attractives, avec des montants pouvant aller jusqu'à 9700 € pour les pompes à chaleur Air/Eau et jusqu'à 700 € pour les pompes à chaleur Air/Air. Ces primes exclusives rendent les solutions de rénovation énergétique encore plus accessibles et avantageuses pour les utilisateurs.

Un service exclusif gratuit et sans engagement

Pour Anthony Touboul, Chef de marché pompe à chaleur air / eau et CET, ce nouveau service va au-delà d’une simple solution de valorisation. Il explique : « Hitachi & Drapo proposent un accompagnement et un service exclusif aux installateurs, basées sur vos difficultés du quotidien vis à vis des aides pour y apporter des réponses concrètes. Le but étant de faciliter l'accès à la pompe à chaleur auprès du plus grand nombre. Ce programme se base sur 4 piliers : de l'humain pour un support efficace, des outils digitaux pour gagner du temps, des paiements sécurisés et une gestion complète des principales aides. »

Hitachi simplifie ainsi toutes les démarches administratives et financières, et assure un budget maîtrisé au client final.

L’adhésion à ce service est totalement gratuite et sans engagement. L’ensemble des professionnels de la filière, à condition d’être qualifié RGE, peut en bénéficier en faisant une simple demande sur le site internet. Une fois l’inscription finalisée et après une formation rapide par l’équipe Drapo, en face à face par le biais de nos comptoirs ou via Internet, les professionnels pourront générer des dossiers de demande d’aides via leur espace personnel. Et en seulement quelques clics, ils pourront suivre l'avancement de leurs dossiers.

En résumé, ce nouveau service apporte une simulation des aides précise, une simplification des démarches administratives, des paiements de confiance et un suivi humain personnalisé pour être mieux guidé.

Retrouvez toutes les informations et faites votre demande d'inscription (sans engagement) sur notre site web.

* Conditions applicables selon le matériel éligible et le comptoir participant. Veuillez contacter votre référent Hitachi pour plus de détails.

Pour en savoir plus exit_to_app