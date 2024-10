Système DRV air365 Max

C’est avec la volonté d’aller toujours plus loin, en s’appuyant sur des décennies d’expertise dans le développement de systèmes DRV, que la société Hitachi cooling & Heating a conçu sa gamme air365 Max.

Elle répond aux besoins de toutes les applications dans le tertiaire et l’industrie : bureaux, hôtels, commerces, hôpitaux, EHPAD, data center…

Parmi ces nombreuses nouveautés intégrées de série, nous pouvons citer :

Un nouveau compresseur Scroll à réinjection de fluide – offrant une plage de fonctionnement étendue de -25°C à + 52°C extérieur.

– offrant une plage de fonctionnement étendue de -25°C à + 52°C extérieur. Un circuit de retour d’huile breveté – pour un meilleur rendement du système et un fonctionnement plus silencieux de l’unité.

– pour un meilleur rendement du système et un fonctionnement plus silencieux de l’unité. Des ventilateurs 3 pales avec structure aérodynamique améliorée – pour une consommation énergétique réduite.

– pour une consommation énergétique réduite. Une technologie NFC sans contact – pour une mise en service et une maintenance simplifiées, grâce à la configuration et paramétrage via smartphone.

À cela s’ajoute également les technologies Hitachi ayant déjà fait leurs preuves telles que le « Smooth Drive 2.0 », assurant une température de consigne ultraprécise, ainsi que la fonctionnalité « Smart Defrost », pour un dégivrage intelligent et du chauffage en continu.

Ultra flexible et gainable (ventilateurs avec 80 Pa de pression disponible), chaque unité air365 Max est disponible en version 2 tubes (réversible) ou 3 tubes pour la récupération de chaleur.

Un modèle haute performance « air365 Max Pro » est également intégré à la gamme avec des performances très élevées : SCOP jusqu’à 5,19 et SEER jusqu’à 8,38.

EXCLUSIF : airCloud Tap – Une mise en service et une maintenance réinventées

Finis les paramétrages complexes, les boutons et les dips switchs

En développant air365 Max, Hitachi Cooling & Heating a fait le choix de la technologie NFC. Fiable, facile et ergonomique, cette technologie unique permet une configuration 4 fois plus rapide et un gain de temps jusqu’à 76% sur les opérations de maintenance et de mise en service.

Comment cela fonctionne ?

Grâce à l’application mobile airCloud Tap, il suffit d’approcher son smartphone du logo NFC de l’unité air365 Max pour démarrer la configuration des paramètres du groupe extérieur, et de la télécommande filaire PC-ARFG2-E(B) pour la configuration des unités intérieures DRV.

Une fois la configuration terminée, les modifications s’appliquent à l’unité en rapprochant à nouveau le smartphone du logo NFC. Ensuite, rien de plus simple, la configuration sauvegardée est dupliquée à l’ensemble des autres unités air365 Max de l’installation (et unités intérieures), par simple contact NFC.

La réponse idéale face aux enjeux énergétiques et règlementaires

Grâce à ses technologies avancées de série et au très haut niveau de performance affiché par la gamme « air365 Max Pro », la solution DRV d’Hitachi répond aux enjeux de la rénovation et du neuf en atteignant les objectifs de la RE2020 et du Décret Tertiaire.

À noter également que la gamme est éligible aux CEE.