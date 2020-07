Hitachi met à disposition des professionnels un outil de sélection pour leurs projets multi-splits nommé « Multicombi ». Ce configurateur simple et intuitif permet aux installateurs de trouver, en seulement quelques clics, les meilleures combinaisons entre unités intérieures et groupes extérieurs, en incluant également la solution exclusive Triple C R32, le 1er chauffe-eau thermodynamique multi-splits du marché.

Multicombi simplifie la sélection et le partage de solutions multi-splits. Finie, la lecture fastidieuse des nombreuses pages de combinaisons ! Multicombi aide dans le calcul de la puissance thermique requise pour le choix du groupe extérieur, en proposant plusieurs alternatives par rapport aux unités intérieures choisies. L’utilisateur doit simplement renseigner le nombre de pièces pour le projet par puissance décroissante, le besoin en puissance nominale de chacune, et les types d’unités intérieures souhaitées. Dans le cas du Triple C R32, le choix de la taille de ballon est aussi inclus.



L’application Multicombi propose les solutions de combinaisons Multi-splits Air/Air avec un récapitulatif de la sélection (unités intérieures et groupes extérieurs) et le schéma des liaisons frigorifiques correspondant au groupe extérieur sélectionné.



Cette sélection peut être envoyée directement au particulier à partir de l’outil, afin d’illustrer le devis sur une solution multi-splits standard ou Triple C R32. Mickaël Glod, Chef de groupe marchés résidentiel & tertiaire, précise : « Multicombi représente un gain de temps pour les installateurs. Avec cette appli, ils obtiennent en quelques secondes la combinaison optimisée, basée sur des données à jour, avec un résumé simple et partageable instantanément en pdf. » Une application optimisée pour un résultat rapide Grâce à son interface ergonomique et facile d’utilisation, Multicombi offre aux professionnels un résultat rapide. Au-delà du gain de temps que procure l’application, le professionnel peut également télécharger et envoyer par mail des données techniques supplémentaires, tel que le schéma technique.