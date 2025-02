Hitachi lance airH2O 400 COMBI : des pompes à chaleur air/eau avec ballon ECS

Pompes à chaleur air/eau pour répondre à tous les besoins

La pompe à chaleur airH2O 400 COMBI s’adapte à tous les besoins en offrant les fonctions de chauffage, de rafraîchissement* (de série) et de production d’eau chaude sanitaire intégrée.

Avec un fonctionnement jusqu’à -25°C et des régimes d’eau pouvant atteindre 65°C, elle assure aux utilisateurs un confort optimal même lors des périodes les plus froides.

Grâce à l’utilisation du R32, la gamme atteint des performances en chauffage jusqu’à A+++ et possède un COP élevé jusqu’à 5,1 assurant ainsi des économies d’énergie significatives.

Une solution ECS performante et durable

La pompe à chaleur airH2O 400 COMBI a été spécialement conçue pour allier performance, durabilité et confort. Dotée d'un ballon en inox, elle assure une longévité optimale pour une installation pérenne.

Afin de s’adapter aux zones à risque les plus élevées, elle peut être équipée d’une anode active en option, renforçant ainsi encore sa résistance et sa durée de vie. Côté performance en ECS, airH2O 400 COMBI atteint un COP ECS allant jusqu'à 3.3, et bénéficie d'une étiquette énergétique A+. En termes de confort, elle est capable de fournir jusqu'à 260 litres d'eau chaude à 40°C, répondant ainsi aux besoins quotidiens de toute la famille.

Un confort acoustique optimisé et une performance adaptée

Grâce à son compresseur inverter twin rotary et à sa conception innovante à double chambre de compression, cette technologie réduit significativement les vibrations pour une acoustique améliorée, tout en optimisant les performances, notamment en mode basse fréquence pendant les périodes d'intersaison. Cela garantit une installation à la fois confortable et économique.

De plus, deux modes de fonctionnement, facilement activables via les favoris de la télécommande, permettent de régler le niveau sonore selon les besoins : le mode « Low noise » réduit jusqu'à 8 dB(A) selon les modèles, et le mode « Nuit » peut diminuer jusqu'à 10 dB(A), avec 6 niveaux ajustables sur des plages horaires paramétrables.

Un contrôleur 100% tactile couleur

Grâce à son design moderne et intuitif, le nouveau contrôleur 100% tactile couleur de Hitachi offre aux utilisateurs une expérience agréable pour créer l'atmosphère intérieure idéale. Son esthétique épurée lui permet de s'intégrer harmonieusement dans tous les intérieurs lorsqu'il est utilisé comme thermostat.

Doté d'une navigation simplifiée, ce nouveau contrôleur assure une expérience utilisateur fluide et intuitive, aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. Il est également équipé de l’assistant de configuration WIZARD, qui guide les utilisateurs pas à pas pour une installation et un paramétrage rapide et facile. Cette alliance de technologie et de praticité permet d'optimiser le confort tout en garantissant une utilisation conviviale et efficace.

* Si émetteurs compatibles