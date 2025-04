Le chauffage au bois sera-t-il vraiment interdit en 2027 ?

Non, rassure-toi, il ne s’agit pas d’une interdiction générale. Ce sont certains appareils trop anciens et polluants qui seront dans le viseur des autorités. Sont principalement concernés :

Les cheminées ouvertes,

Les poêles à bois installés avant 2000 sans label de performance,

Les appareils non conformes aux normes Flamme Verte 5 étoiles ou EcoDesign 2022.

Les poêles modernes, inserts performants et chaudières écoconçues resteront tout à fait autorisés.

Quelles sont les zones concernées par les restrictions ?

Toutes les régions de France ne sont pas logées à la même enseigne. Les restrictions s’appliquent en priorité dans les zones où la pollution de l'air est la plus critique :

Les ZFE (Zones à Faibles Émissions),

Les zones couvertes par un Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA),

Des territoires comme la vallée de l’Arve ou l’Île-de-France.

Dans ces zones, des règles plus strictes sont déjà en place, avec parfois l’interdiction pure et simple d’utiliser une cheminée ouverte.

Les échéances à retenir jusqu’en 2027

Voici un petit récap des grandes étapes :

renforcement des contrôles sur les appareils trop anciens, En 2027 : date butoir pour la fin de la tolérance sur les appareils non performants dans les zones concernées

Les aides disponibles pour changer son installation

Pas question de laisser les particuliers seuls face à ces changements. Plusieurs dispositifs permettent d’alléger la facture :

selon les régions et communes, TVA réduite à 5,5 % pour l’installation par un professionnel RGE.

Comparatif des solutions de chauffage : bois, granulés, PAC

Critères Poêle à bois Poêle à granulés Pompe à chaleur Coût d’installation €€ €€€ €€€€ Coût à l’usage € € €€ Éligible aux aides ? Oui Oui Oui Émissions de particules Élevées Basses Très faibles Entretien Moyen Moyen à élevé Faible

Quelques chiffres à retenir

, Plus de 200 000 installations aidées chaque année grâce à MaPrimeRénov’.

Comment bien entretenir son installation ?

Un appareil bien entretenu pollue moins, chauffe mieux, et dure plus longtemps. Voici quelques conseils :

du foyer, des vitres et des conduits, Contrôle des joints et vérification de l’étanchéité.

Ce qu’on retient chez Batiweb

Non, on ne va pas te forcer à dire adieu à ton poêle à bois. Mais les modèles trop anciens et polluants devront peu à peu être remplacés. Heureusement, des aides existent, et des solutions performantes sont accessibles. C’est l’occasion d’améliorer ton confort tout en réduisant ton impact environnemental.

Le chauffage au bois sera-t-il interdit partout en France ?

Non, uniquement dans certaines zones très polluées.

Quels appareils sont concernés par l’interdiction ?

Cheminées ouvertes et appareils anciens non performants.

Quelles aides sont disponibles pour changer de chauffage ?

MaPrimeRénov’, aides locales, TVA réduite, Coup de pouce.

Quelles alternatives existent ?

Poêles à granulés, pompes à chaleur, chaudières biomasse modernes.

Comment savoir si mon appareil est conforme ?

Vérifie la présence du label Flamme Verte ou la norme EcoDesign 2022.