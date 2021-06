Après 3 années d’incubation au sein du Groupe Trecobat, qui est parmi les 5 constructeurs leaders de la construction de maisons individuelles, la société Nestorimmo annonce la commercialisation de son application Nestor Ma Maison et moi en marque blanche. Première application de maison connectée conçue avec un constructeur, elle se distingue par une conception et des fonctionnalités uniques sur le marché. Cet outil permet la digitalisation de la construction, devenue incontournable.

Nestorimmo est né de l’incubateur privé Groupe Trecobat

Dans le cadre de sa stratégie de diversification de son offre service client, le Groupe Trecobat a hébergé et accompagné la création de la société Nestorimmo. Cette dernière est spécialisée dans la conception de solutions numériques au service du parcours client, dans les projets de constructions et promotions immobilières. Elle a créé en 2018, en étroite collaboration avec le Groupe Trecobat, Nestor Ma Maison et Moi : la première application de maison connectée réalisée pour et avec un constructeur. Après 3 années de conseils et de partage d’expériences, qui a permis à Nestorimmo d’éclore, l’entreprise prend son envol par la commercialisation de son application en marque blanche.

Nestor Ma Maison et Moi, éprouvée et validée sur le terrain

Nestor Ma Maison et Moi est plus qu’une application de suivi de chantier ou une application de contrôle de la domotique comme il en existe déjà. Téléchargeable par l’acquéreur final, elle regroupe en réalité trois applications en une seule : la création du projet de construction, le suivi du process de construction de la maison, la gestion du quotidien après réception durant toute la durée de vie de la maison. Mise en test par les marques Trecobat (maisons traditionnelles) et Trecobois (maisons ossatures bois) du Groupe Trecobat, l’application Nestor Ma Maison et Moi a prouvé sa valeur ajoutée : 20 fonctions, 5 000 comptes clients actifs, 90 % d’adhésion. L’application compte entre 750 et 1000 ouvertures par jour. Plus de 120 000 documents ont été adressés aux utilisateurs depuis sa création.

Nestor Ma Maison et Moi est désormais accessible à tous les constructeurs

Moyennant l’achat d’un pack dont le coût est indexé au nombre de licences souhaitées, tous les constructeurs de maisons individuelles ont désormais accès à la technologie Nestor Ma Maison et Moi. Par exemple, pour l’achat de 100 licences, il faut compter une centaine d’euros par client utilisateur de l’application.



Soulignons que Nestorimmo souhaite limiter l’impact économique de cet outil pour le constructeur et qu’il n’engendre aucun surcoût pour l’acquéreur final. Il a donc créé un modèle participatif où chaque constructeur peut intégrer dans cette démarche de digitalisation ses partenaires qui prendraient en charge tout ou partie du coût de ses licences.



Sans engagement, chaque pack inclut la totalité des 20 fonctions de l’application et l’installation dans le système d’information du constructeur :

de façon immersive, avec la mise à disposition des API (Application Programming Interface) Nestor qui permettent l’automatisation à 100 % de l’application ;

ou bien via la plateforme mise à disposition par Nestorimmo.

Nestor Ma Maison et Moi répond à la nécessité de digitalisation du marché de la construction

Le secteur de la construction a conscience de la nécessité de la digitalisation de son activité. D’autant plus avec l’arrivée de la 5G qui augmente la densité d’objets connectés au km2 et donc la demande des utilisateurs. Mais la transition numérique du bâtiment demande un lourd investissement pour certaines entreprises, sur le plan financier mais également d’un point de vue organisationnel. D’où l’intérêt de solutions externalisées, comme Nestor Ma Maison et Moi, qui répondent à un segment de clientèle stratégique.