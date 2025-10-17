Créée en 2018, l’entreprise NESTORIMMO est spécialisée en solutions digitales visant à simplifier le parcours client de la construction de maison individuelle.



Après 3 années d’incubation au sein du Groupe Trecobat, qui est parmi les 5 constructeurs leaders de la construction de maisons individuelles, la société NESTORIMMO annonce la commercialisation de son application Nestor Ma Maison et moi en marque blanche.



Première application de maison connectée conçue avec un constructeur, elle se distingue par une conception et des fonctionnalités uniques sur le marché.



Cet outil permet la digitalisation de la construction, devenue incontournable.



Pionnière des applications de maison connectée dès le projet de construction, son application Nestor Ma Maison et Moi a été primée à trois reprises :

concours Crisalide Numérique catégorie expérience client,

Web West Valley 2019 catégorie Meilleure transformation numérique,

Medef Siparex catégorie Stratégie Numérique.

Le savoir-faire de NESTORIMMO en matière de :