C’est acté : après la décision du tribunal de commerce de Lyon, Hexaôm et Trecobat reprennent à part égale les activités construction de maisons et studios en bois d'AST, et créent l'entreprise « Hexabat Invest ».

En juillet dernier, le plan de sauvegarde du constructeur AST était rejeté par ses créanciers. Fin octobre, le groupe – en grande difficulté financière – recevait trois offres de reprise, dont une offre commune de Hexaôm et Trecobat, intéressés par les activités de construction de maisons et de studios de jardin en bois.

Le tribunal de commerce de Lyon a rendu sa décision le 26 novembre, et accepté l’offre de reprise du consortium de ces deux entreprises françaises, avec effet immédiat. Les deux repreneurs annoncent ainsi la création de l’entreprise « Hexabat Invest ».

Cette reprise concerne uniquement la branche « construction et commercialisation de studios de jardin, de maison à ossatures bois, charpentes et menuiserie », précisent Hexaôm et Trecobat dans un communiqué commun. Les activités de promotion immobilière et d’aménagement de terrain ne sont donc pas concernées.

Une centaine d’emplois préservés

La décision du tribunal de commerce de Lyon a mis fin aux procédures de sauvegarde judiciaire concernant les filiales POBI Structures et POBI Industrie – dédiées à la construction de maisons et studios en bois. À l'inverse, les filiales DPLE et Maisons IDEOZ – spécialisées dans la construction de maisons traditionnelles – ont été placées en liquidation judiciaire.

« La reprise par Hexaom et le groupe Trecobat assure la préservation d'une grande partie des emplois et permet aux concessionnaires des réseaux Natilia et Natibox de poursuivre leur activité », soulignent les deux repreneurs.

Dans le détail, ils annoncent que 118 emplois en CDI seront préservés, dont 86 postes chez POBI Structures, ainsi que 14 collaborateurs issus d’AST Groupe, « dans le cadre de la poursuite de l’animation des réseaux Natilia et Natibox ». Pour rappel, fin 2022, le groupe AST comptait 590 salariés.

Un intérêt pour la construction bois et le modulaire

L’intérêt pour les deux repreneurs : renforcer leurs positions dans la maison à ossature bois – un marché d’avenir dans le contexte de la RE2020. Mais aussi développer une nouvelle offre de studios de jardins, « qui connaissent un vif succès du fait de leur facilité d’installation ».

Loïc Vandromme, directeur général d’Hexaôm, s’est dit très satisfait de ce partenariat « gagnant/gagnant » : « Il nous donne un accès au segment de la maison à ossature bois, que nous ne couvrons pas encore, et au marché très porteur des studios de jardin. Ce type d’habitat connaît un véritable engouement et s’inscrit parfaitement dans notre stratégie de diversification et vient compléter notre offre rénovation/extension ».

« Nous avions des projets dans le modulaire, cette association nous fait gagner du temps et conforte notre stratégie en réponse aux transitions démographique et environnementale ainsi qu’au ZAN », a de son côté réagi Alban Boyé, PDG du groupe Trecobat.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock