La transition énergétique au cœur du salon BePOSITIVE 2021

À l’heure du défi climatique, les filières de l’énergie et du bâtiment vivent une révolution. L’innovation, le numérique et la transversalité sont les moteurs du changement qui s’engage. Les énergies renouvelables s’imposent. Territoires et bâtiments visent la performance énergétique et environnementale. Les marchés s’interconnectent et se structurent, stimulés par les nouvelles réglementations et l’évolution des usages. Dans ce contexte, les opportunités de business s’accélèrent et intensifient les besoins d’échanges, de connaissance, de formation.

Véritable événement fédérateur des filières énergie et bâtiment durable, BePOSITIVE 2021 s’organisera cette année autour de 4 secteurs d’exposition : les nouveaux systèmes énergétiques ; l’énergie dans le bâtiment ; le bâtiment durable, et le bois énergie. L’édition 2021 abordera des thématiques au cœur des enjeux actuels telles que le smart, la digitalisation de l’énergie, les matériaux biosourcés, le réemploi et la seconde vie des matériaux, le bâtiment bas carbone, le bâtiment 4.0, ou encore l’emploi et la formation.

Ce contenu, élaboré en partenariat avec les fédérations et les organismes du secteur, sera proposé à travers des formats innovants et interactifs tels que des ateliers, un plateau TV, des conférences ou encore un espace de démonstration et formation.



Le salon entend être un temps fort pour l'ensemble des acteurs de la transition énergétique dans leur recherche de solutions : prescripteurs, artisans et entreprises générales du bâtiment, distributeurs, négociants et collectivités publiques.

En effet, durant 3 jours seront présentées des produits et services concrets et innovants dédiés à la transition énergétique.



Cette année, le salon s’enrichit de nouvelles solutions digitales, avec notamment BEPOSITIVE CONNECT, une plateforme web et une appli mobile accessibles à l’ensemble de la communauté BePOSITIVE : exposants, visiteurs, partenaires. Cette solution permettra de faciliter les interactions et la mise en relation de l’ensemble de la communauté via des rendez-vous d’affaires et du networking, avant et pendant le salon, à distance et en présentiel.



BePOSITIVE constitue ainsi une véritable vitrine d’innovations et un lieu de mise en réseau de l’ensemble des acteurs des filières du bâtiment et de l’énergie.



BePOSITIVE est le seul salon français dédié exclusivement aux enjeux et aux solutions de la transition énergétique.

Rendez-vous du 14 au 16 décembre 2021 à Lyon Eurexpo pour construire ensemble le monde décarboné de demain !



BePOSITIVE 2019 en chiffres :

651 exposants et marques

30 000 professionnels

1 033 rendez-vous d’affaires

+ 80 conférences et tables rondes

