Des chaudières gaz à condensation Viessmann auto-adaptatives, prêtes pour le futur !

En 2021, Viessmann a lancé une nouvelle gamme de chaudières gaz à condensation auto-adaptatives exceptionnelles ! Leur particularité : elles sont d’ores et déjà en mesure de répondre aux besoins d'économies d'énergie de la transition énergétique et s’adaptent aux nouvelles exigences des usagers. Capables de fonctionner avec 20% d’hydrogène, elles sont qualifiées de “H2 Ready”.

Vitodens, des chaudières équipées pour le futur

Les dernières générations de chaudières gaz à condensation auto-adaptatives Vitodens 1xx et 2xx de Viessmann sont déjà prêtes pour fonctionner avec 20% d'hydrogène ou même du biométhane ! Même si à ce jour, les fournisseurs de gaz ne sont pas en mesure d’intégrer une part aussi importante de gaz vert dans leur combustible, les générateurs Vitodens sont équipés pour l’avenir. L’hydrogène est une source d'énergie prometteuse. En effet, il brûle avec des émissions de CO 2 presque nulles et il est disponible en grande quantité ou peut être produit durablement grâce à de l’électricité renouvelable. D’ailleurs, Viessmann imagine une utilisation à grande échelle de l'hydrogène à partir de 2025.

Un design attractif et pratique à la fois

Terminé le casse-tête pour cacher sa chaudière aux yeux de tous ! Les nouvelles Vitodens de Viessmann profitent d’un coloris Vitopearlwhite à l’aspect satiné et au toucher texturé. En plus de son esthétique travaillée, son revêtement de surface offre l’avantage de réduire fortement les traces de tâches ou de salissures. Sur la gamme 2xx, une bande lumineuse rouge scinde également la façade en deux tout en informant l’utilisateur de l’état de fonctionnement de l’appareil. Enfin, le bandeau de lecture peut être placé aussi bien en partie haute que basse de la jaquette, pour s’adapter au mieux à ses utilisateurs et son emplacement d’installation.

Une combinaison avec le solaire

Pour mémoire, les chaudières Viessmann peuvent être combinées à des panneaux solaires pour réduire la consommation énergétique du foyer. En installant des panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) sur le toit, il est possible de chauffer l’eau sanitaire ou de produire de l’électricité qui pourra être autoconsommée. Une consommation d’énergie verte et gratuite, qui viendra en complément de votre chaudière gaz à condensation auto-adaptative Viessmann afin de participer encore plus à la transition énergétique !



Viessmann propose différents modèles de chaudières gaz à condensation qui répondent à des besoins spécifiques :



Chaudières murales gaz à condensation

Vitodens 100-W

Vitodens 111-W

Vitodens 200-W

Vitodens 222-W

Chaudières compactes gaz à condensation

Vitodens 111-F

Vitodens 222-F

Vitodens 242-F

Vitocrossal 300

