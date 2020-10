Paris, le 5 octobre, Interface®, leader mondial de la production de revêtements de sol modulaires écoresponsables, présente aujourd’hui sa toute dernière collection de dalles de moquette : NY+LON StreetsTM. Celle-ci s’associe à CQuestTMBio, une nouvelle sous-couche à base de matériaux à empreinte carbone négative.

NY + LON Streets, une collection sous le signe de l'exploration urbaine

NY+LON Streets s'inspire de deux des villes les plus emblématiques du monde, New York et Londres, et de l'un des principaux matériaux pour dalles de moquette, le nylon.



« Je me promenais à Londres lorsque j'ai remarqué la surface antidérapante sur le trottoir. C'est à ce moment-là que m'est venue l'idée de cette collection. La diversité et la répétition aléatoire des carrés se prêtent bien au design des revêtements de sol, en particulier les dalles de moquette. Ces deux caractéristiques constituent la base de toute la collection. Pour parfaire la collection, nous avons mis l'accent sur New York avec les magnifiques couleurs irisées que l'on trouve dans les cercles de verre lumineux ainsi que les plaques de métal usé qui parsèment les rues et les trottoirs de la ville » affirme David Oakey, fondateur de David Oakey Designs et créateur de produits exclusif pour Interface.



La collection ludique de moquettes arbore des textures et motifs originaux pour présenter l'exploration urbaine sous un angle nouveau. Wheler Street™, Old Street™, Dover Street™ et Reade Street™ réinterprètent à diverses échelles les matériaux que l'on retrouve en ville, tels que l'asphalte, le métal érodé et la chaussée patinée. Mercer Street™ adopte un motif quadrillé insolite, tandis que Broome Street™ s'habille de couleurs contemporaines.

Interface a pour mission de réduire l'empreinte carbone des espaces commerciaux. En investissant dans l'innovation et en s'appuyant sur la science des matériaux, l'entreprise a transformé son processus de fabrication de sous-couches pour produire CQuest™Bio.



La création de la sous-couche a d'abord nécessité l'incorporation de nouveaux matériaux bio-composites et davantage de matières premières recyclées. Interface a ensuite analysé leur impact sur l'empreinte carbone. Ces nouveaux matériaux, évalués de façon indépendante, ont un bilan carbone négatif net, ce qui diminue l'empreinte carbone totale du produit.



« Alors que nous poursuivons notre mission Climate Take Back, il nous incombe de trouver des moyens innovants de réduire en permanence l'impact carbone de nos produits. La création de cette sous-couche constitue une étape importante car nous aidons nos clients à atteindre leurs propres objectifs en matière de développement durable et mettons tout en œuvre pour devenir une société à bilan carbone négatif d'ici 2040. » affirme Ton van Keken, vice-président de la Chaîne d'approvisionnement EAAA chez Interface.



Interface continuera d'innover sur ses produits textiles tout en travaillant à la réduction de l'empreinte carbone de ses dalles LVT et produits en caoutchouc grâce à des matières recyclées supplémentaires et d'autres innovations produits. En sélectionnant des revêtements de sol d'Interface, notamment la collection NY+ LON Streets, les clients choisissent une dalle de moquette, une dalle LVT et une dalle en caoutchouc nora® neutre en carbone pendant toute sa durée de vie dans le cadre du programme vérifié par des tiers, Carbon Neutral Floors™.

Pour en savoir plus exit_to_app