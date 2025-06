Un nouvel outil en ligne pour optimiser les planchers poutrelles

Dans un secteur en constante évolution, où les exigences de performance énergétique et les normes environnementales comme la RE2020 redéfinissent les pratiques, il est essentiel de disposer d’outils performants pour concevoir des projets optimisés. C’est dans cette optique que Knauf enrichit son guide choix en ligne des isolants pour permettre aux bureaux d’études et constructeurs de maisons individuelles, de choisir les solutions qui conviennent le mieux à leurs différents projets de planchers.

Une bibliothèque de données complète

Avec plus de 17 500 valeurs PSI disponibles, cet outil en ligne permet de comparer les déperditions linéiques en valeurs PSI (Longitudinal, Transversal, Moyen ou Refend) pour plus de 6 000 configurations différentes, et plus précisément les types de traitements des ponts thermiques.

Ces valeurs, exprimées en W/m.K, prennent en compte des paramètres variés tels que :

Le type de plancher (vide sanitaire, bas, intermédiaire, toiture plate, etc.)

Les configurations avec ou sans rupteurs thermiques

L’isolation de la dalle supérieure (Par exemple : isolation sous chape)

L’isolation des refends

Grâce à cette richesse de données, il devient possible d’optimiser chaque projet pour se conformer nouveaux seuils imposés par la RE2020, tout en accédant directement aux fiches produits des solutions retenues.

Un parcours guidé en 9 étapes pour une personnalisation optimale

L’outil propose un parcours guidé en 9 étapes, permettant de configurer chaque projet selon des critères spécifiques :

Type d’entrevous (isolants, coffrants, etc.)

Marque et référence des poutrelles (selon certificats Knauf NF547)

Type de maçonnerie NOUVEAU

UP ou hauteur coffrante

Et bien plus encore…

Cette personnalisation avancée garantit des résultats adaptés à chaque besoin, tout en offrant la possibilité de filtrer les configurations pour obtenir les valeurs PSI les plus pertinentes.

Disponible en ligne et en accès libre, testez-le dès maintenant !

Pour découvrir toutes les fonctionnalités de cet outil et concevoir des planchers performants et conformes aux exigences, cliquez sur « Pour en savoir plus ».

Pour en savoir plus exit_to_app