IsoMax Condens est une chaudière murale gaz à condensation avec eau chaude accumulée dynamique 42 litres. Nouvelle génération pensée pour vos clients : plus fiable, économique et performante avec toujours un confort maximal... et la régulation de série ! Chaudière connue sur le marché, IsoMax Condens intègre de nouvelles technologies pour vos clients et vous.

IsoDyn3, toujours un maximum de confort ECS

Le secret d’IsoMax Condens pour offrir de l’eau chaude en continu réside dans les 2 ballons de 21 litres situés à l’arrière de la chaudière. Chaudière à accumulation dynamique, c’est la réponse idéale pour des besoins ECS jusqu’à 3 salles de bain avec un débit sanitaire jusqu’à 23 litres / minute.



La technologie brevetée IsoDyn a fait son apparition en 1999 avec la chaudière IsoTwin, à l'époque elle reposait sur un seul ballon de 42 litres intégré sur le côté de l'appareil. Afin de réduire la largeur de l'appareil, Saunier Duval lance en 2007 la version IsoDyn2 basée sur 2 ballons de 21 litres en série intégrés à l'arrière de l'appareil offrant une grande quantité d'eau chaude disponible en quelques minutes.

En 2020, Saunier Duval continue d'innover en lançant IsoDyn3 pour maximiser les économies d'énergie, grâce à la détection des petits puisages et l'apprentissage ECS :

Réduction du risque d’entartrage , avec une excellente homogénéité de la température à la différence des ballons avec échangeur et serpentin

, avec une excellente homogénéité de la température à la différence des ballons avec échangeur et serpentin Apprentissage ECS : analyse de la consommation en eau des utilisateurs pour s’adapter et démarrer la chaudière aux meilleurs moments de la journée

analyse de la consommation en eau des utilisateurs pour s’adapter et démarrer la chaudière aux meilleurs moments de la journée Détection des petits puisages grâce à un capteur de débit sur la sortie eau chaude : pas d'allumage inutile !

grâce à un capteur de débit sur la sortie eau chaude : pas d'allumage inutile ! 7 fois moins de démarrages qu’une chaudière standard à ballon, résultat : des économies d’énergie maximales, un silence de fonctionnement et une durabilité accrue des composants

IsoDyn3 c’est aussi toujours une grande quantité d’eau chaude disponible pour toute la famille jusqu’à 230 litres d’eau chaude en seulement 10 minutes et une stabilité de température assurée même lors de multiples puisages.

FlameFit®, la combustion en toute simplicité

Nouvelle technologie intégrée à la chaudière IsoMax Condens, FlameFit® c’est :

aucun réglage gaz nécessaire : la chaudière se règle automatiquement dès l'installation

un ajustement de la combustion en continu en fonction de la qualité du gaz

en fonction de la qualité du gaz le choix du gaz naturel ou propane directement sur l’interface après l’installation

directement sur l’interface après l’installation une modulation de 1 à 8 sur le chauffage pour une adaptation de la puissance en fonction des besoins du logement

un changement gaz facile directement depuis l’interface, sans kit de conversion

Clic-Express, l’installation en 1 clic

IsoMax Condens est livrée de série avec la régulation MiPro Sense R (version radio) et la sonde extérieure radio photovoltaïque pour une mesure précise de la température extérieure pour une adaptation de la courbe de chauffe en temps réel et une température ambiante toujours stable. En option avec la passerelle de connectivité MiLink V3 vous offrirez à vos clients les joies d’un chauffage connecté pilotable à distance.



Pour faciliter l’installation de nos régulations radio et de la connectivité, nous avons mis au point sur nos chaudières la technologie Clic-Express : récepteur radio et passerelle de connectivité viennent directement se clipser sous la chaudière. Avantage : installation en deux minutes sans ouvrir la chaudière !

Une nouvelle interface tactile et intuitive

IsoMax Condens intègre une nouvelle interface design, tactile et intuitive. Elle intègre un assistant d’installation avec affiche en texte clair pour vous guider. Un programme de purge autonome et de remplissage intelligent (avec réglage de la valeur de pression possible) est également disponible.



Les codes diagnostics et défauts sont affichés en texte clair avec heure et date directement sur l’interface de la chaudière pour une maintenance en toute simplicité !



Vous pouvez découvrir ce produit ainsi que nos autres chaudières à condensation, nos pompes à chaleur et nos régulations au travers de présentations offertes de 45 minutes à 1h30 délivrées par notre Académie. Pour vous inscrire rendez-vous ici.