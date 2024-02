JI Vieo Roof 1050 : la solution de toiture isolée à joint debout, by Joris Ide

En termes d’apparence, ce système est dans l’esprit à celui d’une toiture en zinc traditionnelle, mais grâce à cette ‘solution tout-en-un’, il est beaucoup plus rapide à installer. Grâce à sa disponibilité en trois épaisseurs : 40, 100 et 130 mm, il est possible de répondre aux exigences thermiques et mécaniques de différents projets.