Joris Ide primé EcoVadis pour son engagement durable

Une évaluation RSE indépendante et rigoureuse

L’analyse menée par EcoVadis, référence mondiale en matière d’évaluation RSE, repose sur quatre piliers essentiels :

Environnement

Social et Droits Humains

Éthique

Achats Responsables

Notre performance a été jugée "adaptée", avec des points forts notables en environnement et en droits humains. Ces résultats reflètent nos actions ciblées en matière de réduction de la consommation d’énergie, gestion des déchets, sécurité au travail, diversité et inclusion.

Une reconnaissance qui valorise notre démarche durable

Cette médaille EcoVadis valide notre système de management RSE structuré, fondé sur la transparence, la responsabilité et la volonté d’amélioration continue. Elle conforte nos partenaires, clients et collaborateurs dans la solidité de nos engagements et notre capacité à répondre aux exigences croissantes en matière de durabilité.

Poursuivre et renforcer nos engagements

Chez Joris Ide, cette reconnaissance n’est qu’une étape. Nous continuerons à intensifier nos efforts, notamment sur les enjeux liés aux achats responsables et au reporting environnemental, afin de viser un niveau d’excellence RSE encore plus élevé dans les années à venir.

