Rendez-vous incontournable pour les acteurs de la prescription, ARCHITECT@WORK sera une nouvelle fois l’occasion pour KNAUF ARMSTRONG de montrer l’étendue de son savoir-faire en matière de plafonds acoustiques.

Après les solutions Minéral et Métal, le fabricant présentera sa dernière offre Bois pensée pour conférer à la fois une ambiance chaleureuse, naturelle et contemporaine à tous les types d’aménagements intérieurs. Lobby d’hôtel, restaurant, boutique, salle de réunion, auditorium, espace de travail dans une gare ou un aéroport… quel que soit l’environnement, les occupants bénéficient d’un cocon protecteur dans lequel ils se sentent bien.



Large et totalement modulable, l’offre Bois se décline en sept essences fines standard : Frêne, Bambou Naturel ou Érable pour les architectes à la recherche de tonalités claires, et Bambou Caramel, Chêne, Merisier d’Amérique ou Noyer d’Amérique pour des ambiances affirmées. Elle est disponible en « dalle et panneau LAY-IN » qui s’installent sur une ossature semi-apparente ou cachée, et en « panneau-bande CHANNELLED » mis en oeuvre sur une ossature 100 % cachée afin de démultiplier les idées décoratives. Elle est proposée en version lisse et avec différentes perforations rondes ou rainurées pour atteindre une absorption jusqu’à 0,80 αw. Sa fabrication, à partir de matériaux durables et recyclés jusqu’à 90 %, constitue un atout pour les prescripteurs qui imaginent leurs bâtiments dans une dimension responsable.

Dalles et panneaux LAY-IN : design et performance acoustique démultipliés

Afin de diversifier les agencements et de s’adapter à toutes les configurations, cette solution est disponible au format carré (dalle 600 x 600 mm) et en deux dimensions rectangulaires (panneaux 1 200 x 600 mm et 1 200 x 300 mm). Combinaisons de tailles pour agrandir une pièce, mise en oeuvre en quinconce pour dynamiser un espace ou en alignement pour le structurer…, elle autorise des compositions graphiques originales ou plus classiques. Le plafond devient le terrain d’expression artistique où s’entremêlent teintes bois et formats, selon les attentes de chaque projet.

Les dalles et panneaux LAY-IN se mettent en oeuvre sur trois différents types de détails de bords :

MICROLOOK 8 qui assure un décaissé de la dalle pour un visuel en relief original. Son ossature visible et colorée de 15 mm crée des contrastes avec le bois,

qui assure un décaissé de la dalle pour un visuel en relief original. Son ossature visible et colorée de 15 mm crée des contrastes avec le bois, VECTOR souligne l’esthétique du plafond grâce à un joint creux de 6 mm qui minimise l’effet de l’ossature. Son système facilite le montage et le démontage par le desous et sans outil. Pratique pour l’accès des services de maintenance !

souligne l’esthétique du plafond grâce à un joint creux de 6 mm qui minimise l’effet de l’ossature. Son système facilite le montage et le démontage par le desous et sans outil. Pratique pour l’accès des services de maintenance ! SL2 se distingue par son ossature invisible qui offre un aspect monolithique du plus bel effet au plafond.

En complément de la version lisse, six micro-perforations standard optimisent le confort acoustique des occupants : cinq arrondies (Rv 0505d, Rg 1503d, Rg 3003d, Rg 5008 et Rg 7015) avec des taux de perforations entre 3 et 15 %, et une correction acoustique entre 0,35 et 0,70 αw, et une rainurée (G 33202) avec un taux de perforation de 2 % et une correction acoustique de 0,40 αw.

Panneaux-bandes CHANNELLED : grandes dimensions et minimalisme

Leur dimension 2 400 x 192 mm sied aux grands et hauts espaces. Ce format rectangulaire peut aussi bien être disposé de manière traditionnelle en panneaux allignés ou en quinconce pour animer les espaces. Un design contemporain renforcé par son système d’ossature cachée qui confère un aspect monolithique tendance aux intérieurs.



Les « panneaux-bandes CHANNELLED » intègrent trois différentes micro-perforations rainurées : G 30809 (9 %), G 31604 (4 %) et G 33204 (4 %). Elles garantissent une absorption acoustique entre 0,60 et 0,80 αw. L’intelligibilité des conversations est optimisée. Les occupants peuvent évoluer dans des environnements calmes et sereins.

Photo à la une : Global Mining & Resource Company Headquarters, Londres - Panneaux LAY-IN, essence Chêne, SL2, perforation Rg8020

Crédit photo : KNAUF ARMSTRONG - Photographe James Stephenson & Fedde de Weert