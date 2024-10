L'Association des Ingénieurs et Techniciens de Climatisation Ventilation Froid (AICVF) à BATIMAT

Vous êtes passionné par la climatisation, la ventilation et le froid ? Découvrez une association, qui regroupe plus de 1800 professionnels engagés dans l'innovation et l'efficacité énergétique. Grâce à son réseau, l'AICVF aide les jeunes talents à entrer sur le marché du travail tout en promouvant des réglementations qui placent la France en tête en matière de performance énergétique.