Historiquement tournée vers le grand public, la marque allemande d’outils pour le bricolage et le jardinage Einhell se tourne vers les professionnels du bâtiment. Une stratégie que nous détaille son directeur général France, Jean-Christophe Coqueret.

Autrefois adressés au grand public - bricolage et jardinage -, une partie des outils d’Einhell s’orientent maintenant vers les professionnels. Quand ce reciblage a-t-il été amorcé ?

Jean-Christophe Coqueret : Ce n'est pas quelque chose de très neuf dans le groupe Einhell. La marque grand public a trouvé sa place aujourd'hui, particulièrement grâce à la gamme batterie Power Exchange. Elle a démarré il y a une dizaine d'années, avec une trentaine de produits au départ et compte plus de 350 aujourd'hui, tous compatibles avec la même batterie.

L'Allemagne, qui a aujourd'hui cette position ultra dominante sur son marché en grand public, avait cette volonté de professionnaliser une partie de sa gamme avec une toute nouvelle définition de produits en termes de caractéristiques techniques.



De là découle notre ambition de s'attaquer avec des outils professionnels dans le marché du bâtiment et de la rénovation, mais également tout ce qui renvoie à la motoculture.

Comment les innovations d’Einhell répondent aux exigences des professionnels ?

Jean-Christophe Coqueret : Cette gamme professionnelle a pour mission de monter en puissance soit en termes de produits, soit en termes de batterie, puisqu'elle s'accompagne également de nouveaux ampérages, comme de nouvelles batteries sorties cette année en norme IP57, les batteries Sealed, résistantes à l’eau et à la poussière.

Cela veut dire aujourd'hui qu'on peut très bien travailler le plâtre, la perforation, le meulage et ainsi de suite.

Elles ont été lancées fin 2024/début 2025, et en termes d’ampérage, deux batteries sont disponibles : 3A et 4A. À côté de ça, sans cette norme IP57 intégrée dans le Sealed, on a toute une série de batteries en 5,2 A en 6A, et on monte aujourd'hui jusqu'à 8A.

Quelles ambitions vise Einhell à travers cette diversification ?

Jean-Christophe Coqueret : Il y a trois ou quatre ans, le groupe a dépassé le milliard d'euros de chiffre d'affaires. Nous avons pour ambition dans les cinq ans de le doubler. Ce qui est à peu près le même cas pour la fililale française, où Einhell réalise à peu près 50 millions d'euros.



50 % de ce CA est aujourd'hui porté par celui de Power Exchange. On a atteint, début 2025, des chiffres qui sont encore plus hauts que nos espérances. Cela prouve un peu la croissance et la dynamique de ce marché-là.

À l'international, on estime qu'aujourd'hui, d'ici 2029, avec Einhell Pro, être capable de facturer 30 % de notre chiffre d'affaires à l'international et en France.

En France, on parle d'un chiffre d'affaires qui devrait se situer aux alentours de 120 millions, avec l'objectif d’atteindre 70 % de ce chiffre-là en Power Exchange d’ici 2029. Soit 80 millions d’euros, dont 25 millions sur la partie pro.



D'autres innovations d’Einhell Pro en ce sens ?

Jean-Christophe Coqueret : Sur la débroussailleuse, la scie circulaire ou la scie universelle, nous avons travaillé sur la qualité des engrenages ou des parties souples pour la prise en main des produits.

Sans compter les indicateurs de niveau de charge sur nos produits. Par exemple sur la débroussailleuse, devant, un petit écran LCD nous permet de garder un oeil sur l'autonomie des batteries et le temps d’utilisation qu'il nous reste Nous nous concentrons également sur la vitesse de chaîne et sur différents ajustements techniques qui vont nous permettre de bien différencier Einhell et d’Einhell Professionnal.

Tous les mois des nouveautés arrivent pour atteindre 130 nouveaux outils d’ici fin 2025. Ces derniers seront compatibles entre eux dans l'écosystème Einhell Professionnal.

Ces produits sont associés à des nouveaux services, et à une garantie de 10 ans sur les moteurs Brushless d’Einhell Professionnel.

L'offre professionnelle d’Einhell change-t-elle niveau prix ?

Jean-Christophe Coqueret : L'offre Einhell Professionnal, de par ses caractéristiques techniques, ses finitions produits, de par ses équipements, présente un écart de prix globalement de 30 % avec l’offre initiale de Einhell.

Pour autant, le Einhell Professionnal vient jouer un rôle totalement de challenger à côté de marques fortes dans les circuits de distribution. Notre positionnement de prix permet à nos réseaux professionnels d'aller capter une clientèle qui ne serait pas prête à mettre, par exemple 300 euros ou 400 euros dans une débrouissalleuse et qui voudrait trouver une alternative.

On va avoir un décrochage de prix de l'ordre de 20 à 30 %, selon les produits par rapport aux autres marques.

Par quels autres moyens Einhell approche les négoces et distributeurs professionnels ?

Jean-Christophe Coqueret : Nous avons formé notre équipe de vente au mois de janvier, pendant trois jours, sur le lancement de cette gamme professionnelle avec des benchmarks, une approche marketing, une approche vente et bien entendu une partie test produit.

Nous sommes capables aujourd'hui de fournir tous les outils marketing, de communication, d'informer le client sur qui nous sommes, et ce qu’on peut amener aujourd'hui en termes de puissance, d'autonomie, de performance, de service, de garantie...

On est en train de travailler pour organiser des roadshows durnant la saison 2026 et intervenir avec notre camion de démonstration produit.



Niveau identité visuelle, Einhell Professionell mise sur un univers très sombre, pour toucher le monde de l'industrie, de l'artisan. Du coup on va avoir une communication avec des visuels bien spécifiques, complètement différents de ce qu'on a l'habitude de faire sur Einhell grand public.



Propos recueillis par Virginie Kroun

Photo de Une : Einhell