L’élection du meilleur plombier-chauffagiste de France avec Geberit

Pour la deuxième fois consécutive, Geberit est partenaire officiel du concours du meilleur artisan de France dans la catégorie Plombiers-Chauffagistes en partenariat avec RMC. Ce concours met à l’honneur l’artisanat, premier employeur de France, afin de récompenser le savoir-faire, le talent et l’investissement de ses artisans.

Par sa participation, Geberit vise à soutenir les artisans plombiers. Pour les aider dans leur quotidien, Geberit développe des produits faciles à installer et à mettre en œuvre. Ce concours est une belle occasion pour renforcer cette proximité et leur rendre hommage.



Dans la catégorie Plombiers-Chauffagistes, un jury de professionnels du métier de la plomberie (MOF et MAF) a sélectionné 6 finalistes qui se sont affrontés au cours d’une longue journée d’épreuves avec une quinzaine de solutions Geberit pour installer une salle de bains (Kit d’installation système Duofix, WC lavant Geberit AquaClean Tuma Comfort, bâti-supports, système de canalisation d’alimentation multicouches Volex et Mapress Cuivre, receveur de douche Setaplano, Lavabo PMR Renova Comfort Square, système de canalisation d’évacuation Silent-PP, etc).



La grande finale a eu lieu le 24 juin au Paris Event Center et a récompensé Maxime Lévèque (Albaron - 13) dans la catégorie meilleur Artisan de France Plombier-Chauffagiste. Il a remporté un prix de trois mille euros, le titre de MAF 2021 et la « coupe » pour 1 année réalisée par le MAF 2019 et qui se transmet d’année en année. Chaque finaliste s’est vu offrir l’ensemble du coin toilettes Geberit qu’il avait installé lors de l’épreuve (Kit support d’habillage, bâti-support WC, plaque Sigma21 avec tiroir pour stick eau bleue et WC lavant AquaClean Tuma Comfort).

