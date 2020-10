À Dubaï, en franchissant les portes du biodôme Green Planet, touristes et habitants sont transportés du désert urbain de l’émirat vers les forêts luxuriantes de la région équatoriale. Une expérience immersive pour découvrir la diversité

des écosystèmes tropicaux et promouvoir la nécessité du développement durable dans ces milieux.

Faisant de l'environnement l'un de ses piliers fondateurs et proposant une offre plafonds multi-matériaux performante, KNAUF ARMSTRONG a été sélectionné pour habiller cette architecture grandiose de 60 000 m², imaginée par l'agence d'architecture GROUT MCTAVISH. Esthétiques et conçues sur-mesure, les solutions « Bois », « Métal » et « Minéral » mises en œuvre épousent les courbes du coeur cylindrique. Au-delà de l'aspect design, elles se distinguent par leur résistance optimale à l'humidité intense présente dans l'air intérieur. Elles peuvent ainsi équiper les zones dédiées au public dans les serres de zoos, les grands aquariums, etc.

Lames de Bois IPE

Ces lames Ipe sur-mesure sont installées « en miroir » au-dessus des passerelles en bois. Leurs bords incurvés renforcent l'effet suspendu du plafond. Des détails soignés qui soulignent l'élégance et la minutie des solutions. L'ensemble crée un impact visuel fort et oriente la circulation des visiteurs à travers la structure.

Fabriquées en bois d'Ipe, provenant d'Amérique du Sud, elles sont près de deux fois plus denses que la plupart des autres bois, et jusqu'à cinq fois plus robustes. Elles résistent ainsi naturellement aux taux d'humidité élevés du bâtiment qui simule des conditions climatiques tropicales. Aucun risque de putréfaction ou d'abrasion des lames ! Ce matériau empêche également les insectes d'attaquer les lattes. Un critère essentiel pour ce biodôme qui en abrite des milliers.

Plafonds Métal R-H 200

Au rez-de-chaussée et dans les salles vidéo, les plafonds Metal R-H 200 sont posés sur un système d'ossature cachée. Pour s'adapter à l'architecture atypique du bâtiment, KNAUF ARMSTRONG a poussé la personnalisation des éléments en utilisant des dizaines de composants différents. La solution Metal R-H 200 est certifiée Cradle to Cradle, gage d'une empreinte positive sur l'environnement.

Dalles OPTIMA TEGULAR

Pour les espaces bureaux, l'agence d'architecture a prescrit la solution OPTIMA Tegular en fibre de verre. Elle se distingue par son absorption acoustique optimale qui peut atteindre 1 alpha w. Idéale lorsque les occupants ont besoin de silence pour se concentrer ou pour échanger de manière audible lors d'une réunion de travail. Elle se compose à 71 % de matériaux recyclés et est certifiée Classe A pour sa résistance au feu.