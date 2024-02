La Brique Terre Cuite : une démarche d’économie circulaire et de proximité

Quand on sait que 95 % des produits utilisés en France sont issus d’une production réalisée sur le territoire français et que 94 % des produits terre cuite en fin de vie sont revalorisés ... on sait que pour la terre cuite, circuit court, proximité et économie circulaire sont des réalités !

La brique terre cuite, le choix du circuit court et de la proximité

Le choix initial de l’argile est fondamental dans la fabrication des produits. C’est pourquoi on identifie d’abord la qualité de l’argile avant d’implanter le site de fabrication à proximité du dépôt argileux. Ainsi, l’argile voyage peu entre le site d’extraction et le site de transformation. Ça fait donc aussi moins de camions sur la route !



95 % des produits utilisés sur le marché national sont issus d’une production réalisée sur le territoire français. Cet indicateur reflète le lien étroit entre notre industrie et l’économie locale de proximité. Et un site de fabrication, c’est de l’activité pour plusieurs décennies sur un même territoire, le temps de tisser une relation durable avec tous les acteurs locaux.



Les produits terre cuite sont mis à disposition au travers d’un réseau de négoces très dense, avec peu d’intermédiaire du site de fabrication au chantier.



La terre cuite s’inscrit donc naturellement dans un circuit court !

Choisir l’emploi local, non délocalisable

La preuve en est que nos produits sont au cœur de près de 105 000 emplois directs ou induits et non-délocalisables en fabrication et mise en œuvre (charpentiers, couvreurs, plâtriers, maçons...), sans compter les réseaux de négoce de proximité. Une briqueterie est souvent l’employeur le plus important de la commune où elle est implantée. Nous sommes fiers de contribuer au développement socio-économique des territoires dans lesquels nous sommes ancrés.

Revaloriser, recycler, réutiliser

La dynamique de l’économie circulaire est une préoccupation constante des briquetiers. Transformer nos déchets en ressources, c’est le sens de notre action. La terre cuite est un déchet dit inerte. Il ne se décompose pas, ne brûle pas et ne produit aucune réaction physique ou chimique. Enfin, il ne détériore pas les autres matières en contact avec lui.

Et comme le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas, la terre cuite avec une longue durée de vie a donc pleinement sa place dans la transition vers l’économie circulaire.

Près de 100% des briques livrées sur palettes consignées

La destruction de 60 millions de palettes “perdues” par an, correspond à 6 000 m3 de bois détruit par jour ouvrable ! La nécessité de les recycler est donc une évidence. C’est pour cela que les briques circulent aujourd’hui sur des palettes consignées. Plus solides et plus sûres, elles peuvent assurer 5 à 6 rotations plutôt qu’une seule ! Une fois retournées, les palettes sont vérifiées, réutilisées directement, réparées ou broyées et utilisées en chaufferie.

Revalorisation

94 % des déchets de terre cuite sont revalorisés : 55% en comblement, remblaiement, stabilisation de routes, chemins, ou encore terrain de tennis et les 39% (briques et tuiles) sont recyclés ou réemployés pour restaurer des monuments historiques ou des bâtiments patrimoniaux par exemple.

La construction durable commence avec la construction qui dure !

Enfin, la longue durée de vie de notre matériau offre des possibilités de reconversion pour les bâtiments existants, dont la structure reste performante et saine même après plusieurs années : les nombreux projets de reconversion de sites industriels en logement, locaux d’activité pour startups, lieux de culture, etc en témoignent.



Brique terre cuite, c’est simple de faire durable !

