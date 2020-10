Depuis 3 ans, Toupret propose une formation gratuite accessible sur sa plateforme e-learning à tous les professionnels, peintres, plâtriers-plaquistes et artisans du bâtiment, enseignants ou distributeurs. Ce programme s’enrichit régulièrement avec de nouveaux modules pour permettre d’acquérir les bases théoriques ou d’approfondir ses connaissances dans la préparation des fonds. Cet outil reste complémentaire des programmes de formation proposés par Toupret dans son centre de formation ou dans le cadre de l’assistance technique ou du service d’aide au démarrage chantier.

Un dispositif de formation unique

La plateforme d'e-learning TOUPRET compte désormais 3 modules de formation en ligne : « Qu'est-ce qu'un enduit ?» ; « Les règles professionnelles » ; et un nouveau module relatif aux « Pathologies du bâtiment », plus spécifiquement tourné vers les façades.



Sous forme d'un tutoriel de 15 minutes gratuit, interactif et flexible, ce nouveau module offre un bref rappel du DTU (Document Technique Unifié) et des règles techniques à respecter dans le cadre de travaux de construction, rénovation ou réhabilitation. Il répertorie également le vocabulaire professionnel incontournable à connaître, passe en revue les différents supports concernés et fait un état complet des désordres possibles en façade ainsi que des solutions existantes.



Ce dispositif d'e-learning TOUPRET propose un parcours d'apprentissage unique dans la profession qui associe des mots croisés, des quiz et des illustrations pour faciliter la compréhension. Il est proposé sous une forme ludique pour permettre de mieux mémoriser les contenus. Chaque participant peut également refaire autant de fois que nécessaire les modules de formation pour tester ou parfaire ses connaissances.



L'accès est simple et rapide. Une fois connectés sur elearning.toupret.fr, les participants remplissent une fiche d'inscription en ligne. En retour, un mail fournit immédiatement les identifiants nécessaires pour accéder à la formation à distance.

Un outil complémentaire aux formations en présentiel...

Proposée dans le cadre d'une démarche globale, cette formation en e-learning est une étape indispensable avant d'entamer l'apprentissage des gestes techniques dispensés au sein du centre de formation. Sur son site de Corbeil-Essonnes, TOUPRET permet aux peintres-applicateurs et décorateurs d'acquérir toutes les connaissances essentielles à leur activité : la préparation des fonds, les enduits pulvérisés ou projetés, les enduits de façades, les matières décoratives, mais aussi les dernières normes à maitriser.

... qui s'intègre dans la démarche globale de formation TOUPRET #AccompagnementQuotidien

Fidèle à ses valeurs, TOUPRET s'inscrit dans une logique globale d'accompagnement des professionnels. Au-delà des formations en ligne et en présentiel, TOUPRET propose d'ores et déjà de nombreux outils dans le cadre de l'amélioration des compétences professionnelles et des services aux utilisateurs :

L'aide au démarrage chantier

L'assistance technique en ligne

Un site internet avec de nombreux services en ligne, des conseils d'experts et des informations détaillées sur les produits, l'aide au choix, et des vidéos de mise en œuvre sont disponibles.

Les partenariats avec des fabricants de matériels (machines Airless, à projeter, ponçage…) permettent une meilleure connaissance des évolutions des nouveaux équipements, et donc une parfaite adéquation produits/solutions.

« Grâce à sa souplesse, cet outil est utilisable à n'importe quel moment, lorsque l'on a du temps. Devant le succès des premiers modules, et pour répondre à la demande des applicateurs et professionnels du bâtiment, nous avons décidé de compléter rapidement notre dispositif d'e-learning. Nous pouvons d'ores et déjà annoncer la disponibilité du module « l'application mécanisée » pour le 1er trimestre 2021 » conclut Laurent Mohr, Directeur Technique TOUPRET.

Pour en savoir plus exit_to_app