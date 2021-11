Lancement de la solution AIKOS, l’offre sécheresse clé en main

Polyexpert, Alios, Coren, Dynaren, Ginger CEBTP, Infrasol, Soletbat, Soltechnic, Temsol, Terrefort et Uretek, sont heureux de vous annoncer leur partenariat pour la création de la solution AIKOS : l’offre sécheresse clé en main.

De la naissance du projet à la création de l’offre

Le climat se modifie et les épisodes de sécheresse sont plus fréquents. Les prospectives de la Caisse Centrale de Réassurance prévoient une aggravation importante de la charge liée à cette typologie de sinistres. Les derniers épisodes de 2018 et de 2019 ont intensément sollicité la chaîne de l’indemnisation avec à la clé, des délais de traitement difficilement entendables pour les assurés. Parallèlement, à l’approche des 40 ans du régime Cat’ Nat’, des adaptations sont attendues pour répondre au besoin de couverture toujours plus grand des concitoyens et prendre en compte l'augmentation des risques liés aux changements climatiques.



Partant de ces différents constats, nous avons décidé d’unir nos savoir-faire pour construire AIKOS une offre clé en main sur le périmètre des sinistres catastrophes naturelles sécheresse afin d’anticiper les attentes et d’offrir une expérience de très haute satisfaction client.

Une gamme de prestations complémentaires

AIKOS offre une gamme de prestations complémentaires sur le périmètre sécheresse :

Expertise : nous instruisons le sinistre catastrophe naturelle sécheresse sur tout le territoire en application des contrats d’assurance et des données techniques ;

: nous instruisons le sinistre catastrophe naturelle sécheresse sur tout le territoire en application des contrats d’assurance et des données techniques ; Investigations géotechniques : nous réalisons, à un tarif connu en amont, des investigations et en laboratoire nécessaires pour éclairer l’expert et la compagnie d’assurance sur la nature du sol ;

: nous réalisons, à un tarif connu en amont, des investigations et en laboratoire nécessaires pour éclairer l’expert et la compagnie d’assurance sur la nature du sol ; Maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution : (si nécessaire à la réalisation des travaux de confortement) : nous vous proposons des solutions agiles et adaptées à chaque configuration de bâtiment et à chaque typologie de sol ;

: (si nécessaire à la réalisation des travaux de confortement) : nous vous proposons des solutions agiles et adaptées à chaque configuration de bâtiment et à chaque typologie de sol ; Travaux de reprise en sous-œuvre : grâce à des savoir-faire complémentaires, nous sommes force de proposition sur les solutions réparatoires (création de longrines, reprise par micro-pieux ou injection de résine expansive dans le sol ;

: grâce à des savoir-faire complémentaires, nous sommes force de proposition sur les solutions réparatoires (création de longrines, reprise par micro-pieux ou injection de résine expansive dans le sol ; Travaux de second œuvre : nous mettons à votre disposition un réseau de professionnels de proximité pour une solution complète jusqu’aux travaux d’embellissements, quels que soient les corps d’état ;

: nous mettons à votre disposition un réseau de professionnels de proximité pour une solution complète jusqu’aux travaux d’embellissements, quels que soient les corps d’état ; Coordination : notre structure dédiée au pilotage des délais et à l’anticipation des flux vous accompagne et s’engage à vous tenir informé sur l’état d’avancement des dossiers en cours.

4 raisons de choisir AIKOS

1. Des partenaires leaders reconnus dans leur domaine d’activité pour une prestation globale de qualité.

2. Des engagements de délais et des coûts de prestations définis selon des barèmes préétablis

3. Un interlocuteur unique pour une gestion globale du sinistre et un pilotage de l’activité de bout en bout

4. Des agences réparties sur l’ensemble du territoire pour une intervention partout en France