L'ENVOL : une cuisine aérienne et organique en HIMACS

Avec HIMACS la création prend de la hauteur : formes fuselées aux lignes parfaites, sans joints visibles, hygiène irréprochable et résistance aux dommages du temps. Cette cuisine showroom réalisée par Charlotte Raynaud Hegenbart et la menuiserie Hegenbart, qui intègre toutes les dernières innovations liées à la cuisine sur-mesure haut de gamme, prend son Envol.

L’îlot sculptural organique, aux lignes dynamiques et fluides, trônant au centre de la pièce, est réalisé en HIMACS et attire le regard : une véritable invitation au partage, à la convivialité, au vivre-ensemble.



Pour Charlotte Raynaud, « la cuisine est l’élément central de la maison, sa forme doit favoriser la circulation, l'échange et la convivialité. Une cuisine doit être à la fois esthétique, chaleureuse, et fonctionnelle. Dans l'organisation d'une cuisine, rien n'est laissé au hasard. »

Tel un drapé, l’habillage de l'îlot joue avec la superposition d’HIMACS, de teintes différentes, et de laiton. Le plan de travail utilise la finition Ispani avec son veinage continu imitant celui d'une pierre naturelle.

En partie basse, la finition Peanut butter a été choisie pour sa similitude avec la pierre naturelle du sol d'origine Portugaise.

En effet, la partie basse se fond visuellement avec le sol afin de faire ressortir la peau supérieure immaculée, qui semble ainsi flotter dans l’espace.



Parfaitement intégrés dans le plan de travail, sans joints visibles, l’évier, la table de cuisson, et, petite fantaisie, une cachette à épices qui émerge du plan de travail.



La forme complexe de l’îlot a été rendue possible grâce à la nouvelle acquisition par la menuiserie Hegenbart, d'un centre d'usinage 5 axes (CNC) et aux extraordinaires propriétés de thermoformage et d’assemblage, sans joints apparents, du matériau HIMACS. En effet, pour Felix Hegenbart, « HIMACS est un matériau qui donne de la liberté au niveau des formes et ouvre des possibilités créatives que d'autres matériaux n'offrent pas ». Le CNC a permis de réaliser les moules en contreplaqué, de forme particulièrement complexe, servant de support au thermoformage et au collage.



La singularité de cette cuisine est également la combinaison de matériaux haut de gamme qui se subliment mutuellement : caissons intérieurs en noyer américain naturel, façades en orme plaqué à la main en atelier, tiroirs en noyer massif, assemblés par queue droite, îlot et plan de travail des niches en HIMACS, feuille de métal doré. Les poignées fondues dans la masse ont été dessinées avec la volonté qu'elles se fondent dans les lignes du veinage.



À l'arrière, un habillage mural réalisé en placage d'orme naturel assemblé à la main, recouvre deux pans de mur complets. Il contraste élégamment avec l’îlot, le mettant en valeur, tout en apportant de la chaleur à l'ensemble. L'habillage intègre deux arches arrondies originales permettant d'accéder à l'entrée et à la salle à manger.



Deux niches ouvertes, recouvertes de métal doré, donnent de la profondeur et de l'élégance à la cuisine. Dans la niche de droite, une plaque métallique ajourée reprend le motif des feuilles d'olivier qui entourent la maison.

Crédits photos : Denis Dalmasso pour Hegenbart et HIMACS

