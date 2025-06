Un pavillon fissuré conforté grâce à la résine expansive URETEK®

Un sol d'assise argileux

En Saône et Loire, la commune de Beaudemont est classée en zone d'aléa moyen concernant le retrait gonflement des argiles selon la carte du BRGM. Ce pavillon sur 2 niveaux construit à la fin des années 90 présentait depuis l'été 2017 plusieurs types de fissures intérieures comme extérieures, principalement localisées au niveau du plancher haut. Une étude structure et une étude géotechnique ont été mises en œuvre pour comprendre l'origine des désordres.



Selon ces études, le sol d'assise est constitué d'argile jusqu'à 5 m de profondeur puis de marne et les fondations de type semelles filantes sont descendues à plus de 0,80 m de profondeur/TA et comporte un drain agricole qui vient reposer sur l'arase supérieure. De la végétation est présente à proximité du bâtiment et aucun niveau d'eau n'a été identifié.



La mise hors-gel des fondations étant respectée cela ne peut expliquer les désordres cependant la mise hors dessiccation des fondations ne l'ai pas. Cette dernière aurait permis de se prémunir des phénomènes de variations hydriques (infiltration et évapotranspiration) favorisant l'instabilité du terrain (retrait/gonflement). Le drain agricole et la haie située à proximité constituent également des facteurs aggravants.

Une reprise en sous-oeuvre par injection de résine expansive

Afin de conforter durablement le pavillon, les conclusions des deux études réalisées par Synapse Construction (bureau d'études structures) et Géotec (bureau d'études géotechniques) ont préconisé des injections de résine expansive. Cette reprise en sous-œuvre a été réalisée par le leader du marché, URETEK®, spécialisé dans cette technique depuis 25 ans.



Après la réalisation de tests pénétrométriques, le procédé Deep Injections (renforcement et traitement du sol sous fondation) a été appliqué sous la façade Est pour un linéaire de 11,9 mètres. Trois niveaux d'injections ont été réalisés :

1 point d'injection avec un entraxe de 0,60 m pour le niveau sous les fondations

1 point d'injection avec un entraxe de 1,20 m pour les niveaux inférieurs à environ 1,8 m et 2,5 m de profondeur/TA

Réalisées au travers de tubes en métal de 18 à 26 mm, ces injections permettent une meilleure répartition des charges et assurent la stabilisation de l'ouvrage. Elles inhibent également le phénomène de réhydratation / déshydratation des formations à dominante argileuse en modifiant l'indice de vide dans le sol. Un autocontrôlelaser permanent a été réalisé par URETEK® durant l'intervention qui n'aura duré qu'une journée.



En complément de cette action, une étanchéité des surfaces extérieures sur le périmètre de la maison avec un drainage adapté aux sols sensibles à l'eau ainsi qu'un éloignement des arbres et arbustes ont été préconisés.