Esthétiques et résistants, les dauphins FRENEHARD sont conçus pour renforcer les pieds de descentes de gouttières, éviter leur écrasement et assurer l’évacuation des eaux pluviales. Avec un large choix de coloris et un design épuré, ils s’intègrent parfaitement au bâti.



Ces dauphins carrés en acier de dimensions intérieures 80 x 80 millimètres, entièrement galvanisés à chaud après fabrication, sont disponibles en longueur 1 mètre et en 185 teintes RAL s’adaptant ainsi au mieux à la descente et/ou de la façade.