Lancy exposera ses nouveautés à INTERMAT 2024

La gamme de machine à projeter Lancy, composée de la PH9B-R avec malaxeur à relevage hydraulique et de la PH9B-S à trappes latérales, a fait peau neuve à l’occasion de la dernière édition du salon INTERMAT en 2018. Depuis lors, ces modèles de machines continuent à se perfectionner pour en faire aujourd’hui une référence de performance et fiabilité sur le marché français.

Depuis fort longtemps, la marque Lancy est reconnue pour son savoir-faire et son expertise tout particulièrement dans le domaine des machines à enduire. Tout en continuant à capitaliser sur ces machines phares et estimées par de nombreux de façadiers, Lancy souhaite enrichir cette gamme de machine avec une vision d’avenir bien tranchée. Le salon INTERMAT est donc le moment propice pour présenter en avant-première un tout nouveau concept de machines à projeter innovant.

Très peu d’informations seront communiquées à ce sujet avant le début du salon. Il y a donc de quoi susciter l’intérêt et donner envie au plus grand nombre de se rendre sur le stand Lancy pour découvrir la machine à projeter qui accompagnera la décarbonation de la construction.

Aux côtés de ce concept innovant, sera exposé le tout nouveau transporteur-malaxeur de chape traditionnelle électrique EC 450. Ce surpuissant EstrichBoy, commercialisé sous la marque Brinkmann, est spécialement conçu pour les chantiers en zones vertes et urbaines et fonctionne exclusivement avec le courant de chantier en fournissant autant de puissance qu’une machine dotée d’un moteur thermique.

Le moteur électrique d’une puissance de 37 kW à fréquence régulée, qui permet de basculer entre 50 et 63 ampères, offre une flexibilité de connexion et une sécurité de fonctionnement maximales. Couplé à un puissant compresseur, le EC 450 permet d’atteindre un débit de 4,4 m3/min en 63 ampères et de 3,5 m3/min en 50 ampères avec des distances de pompages de 180 mètres à l’horizontale et 90 mètres à la verticale.

Cette machine est extrêmement silencieuse et permet de travailler dans les zones où le respect du silence est de mise. C’est également un vrai plus et un véritable confort de travail pour les opérateurs qui l’utilisent pendant de nombreuses heures.

En plus du côté pratique, le EC 450 est résolument tourné vers l’avenir. Sans aucun rejet de CO2, ni de gaz d’échappement, le transporteur de chape peut être utilisé dans tous les environnements. Pour son acquéreur, cela a aussi l’avantage de réduire fortement les coûts de maintenance avec son groupe motopropulseur électrique composé de très peu de pièces d’usure.

Dans la gamme de transporteurs de chape électrique, Brinkmann possède aussi le modèle EC 350. Fiable, robuste et simple d’utilisation, il peut être utilisé sur tous les chantiers bénéficiant d’un raccordement 32 A / 380 V. Il peut être équipé d’un moteur supplémentaire innovant de 16 A / 380 V en option pour davantage de puissance, mais il est également possible de le limiter à 25 A si nécessaire ; ce qui procure une grande flexibilité à son utilisateur et lui permet de répondre à des chantiers de tailles variées. Doté d’un tableau de commande moderne, intuitif et ayant fait ses preuves, ainsi que d’une centrale de graissage en série, cet EstrichBoy conserve les mêmes avantages que les autres transporteurs de chape de marque Brinkmann.

Le célèbre EstrichBoy de Brinkmann, matériel robuste de transport de chapes, est commercialisé en France par le réseau Lancy. Il est connu sur le marché depuis environ 50 ans. On l‘aime et on l‘estime surtout grâce à ses multiples configurations, sa robustesse, sa fiabilité et sa très longue durée de vie. Conçu sur des bases solides issues d’une grande expérience terrain, le modèle électrique EC 450 est résolument tourné vers l’avenir.

Pour découvrir les nouveautés Lancy et Brinkmann lors du salon INTERMAT 2024 du 24 au 27 avril au Parc des Expositions de Villepinte, rendez-vous sur le stand E144 à l’intérieur du Hall 6.

