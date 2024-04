Design et performance : découvrez les fenêtres et coulissants minimalistes Cuzco®

Coulissant Minimaliste Cuzco®

Le coulissant minimaliste Cuzco® se distingue par sa finesse et sa discrétion, avec des montants et traverses intégrés dans l'isolation, ainsi qu'un nœud central de seulement 22mm. En plus d’offrir un clair de jour maximal et des apports solaires optimisés, il ajoute également une touche d'élégance à chaque projet architectural.

Mais ce coulissant n'est pas seulement esthétique. Il offre également des performances thermiques et d'étanchéité exceptionnelles. Son bouclier thermique breveté, lui permet d’afficher un coefficient de transmission thermique Uw jusqu’à 1.0 Wm2K, réduisant les coûts de chauffage.

Disponible en configurations 2 vantaux/1 rail, 3 et 4 vantaux/2 rails, et dans des dimensions allant jusqu’à 3 mètres de haut et 6 mètres de de large, le coulissant minimaliste Cuzco® possède des atouts qui séduiront assurément architectes et maitres d’ouvrage.

Fenêtre Cuzco® à ouvrant minimaliste

La fenêtre aluminium Cuzco® à ouvrant minimaliste, offre aussi une fusion parfaite entre esthétique contemporaine et performances. Grâce à sa masse d'aluminium réduite à l'extrême (section dormant/ouvrant de seulement 66 mm), elle s'adapte à tous les styles intérieurs, et même les sublime !

En neuf ou en rénovation, la gamme de fenêtres et portes-fenêtres minimalistes Cuzco® se distingue par ses performances thermiques et d’étanchéité exceptionnelles, affichant notamment un coefficient Uw pouvant atteindre 1,3 W/m2K en double vitrage. Cette prouesse technique garantit une isolation thermique optimale, tout en maximisant la surface vitrée et les apports solaires.

Disponible en version battante, oscillo-battante, à soufflet, la fenêtre aluminium Cuzco® dispose de paumelles invisibles, et de poignées sans embase qui renforcent son minimalisme, tout en ajoutant une touche supplémentaire d'élégance et de sophistication.

Fabriquées en France, certifiées Cradle to Cradle Bronze et homologuées par le CSTB, les fenêtres et coulissants minimalistes Cuzco® sont disponibles dans plus de 400 finitions exclusives Profils Systèmes, garanties jusqu’à 25 ans !

Crédits Photos : © Richard Sprang / Dank Architectes / Aureìlien Aumond - Studio Module / Profils Systèmes

Pour en savoir plus exit_to_app