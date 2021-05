Dressings, rangements, bibliothèques, meubles, agencement de magasins, de bureaux ou de restaurants, plans de travail pour cuisine ou salle de bain, cave à vin souterraine… Qui ne rêve pas de disposer d’équipements personnalisés, à son image et à ses goûts ? VM propose un service exclusif « Le CUB » (Centre d’Usinage Bois) qui permet d’aider à la conception et de faire fabriquer sur-mesure tous les types d’aménagements d’espaces intérieurs ou extérieurs à partir de bois.

Une large palette de panneaux de structure et d’agencement est exposée dans des show-rooms spacieux ouverts sur les ateliers de fabrication : plaquage, contreplaqué, aggloméré brut, mélaminé, multiplis, stratifié... Matériaux, textures, tonalités et couleurs s’inscrivent dans la tendance. Ils laissent libre cours à la créativité des artisans, architectes d’intérieur, maîtres d’ouvrages hôteliers, cuisinistes indépendants, ébénistes, bricoleurs avertis…, qui peuvent se rendre sur place pour découvrir les solutions, toucher, sentir les essences, être conseillés pour réaliser tout type d’usinage et de finitions.



« Ce service apporte qualité, précision, gain de temps, économies de stockage et d’investissements en matériels technologiques pour nos clients. Il permet de créer, sans limite, un mobilier moderne, à partir d’un matériau noble, le bois, qui se réinvente et s’adapte aux tendances de la décoration. » Luisa PEDREIRA, Responsable Commerciale VM Exelpan.

Partage d'expérience : l'atelier du menuisier, Mios (33)

Implanté près du Bassin d’Arcachon, l'Atelier du Menuisier (entrepôt de 108 m2) est dirigé par Laura et Julien JOSLET. Collaborant avec des architectes et particuliers, le couple s’est spécialisé dans la conception, la réalisation et l’installation d’ameublements, agencements intérieurs, de dressings, placards, et à la demande de bardages et terrasses.



« Cela fait deux ans que nous travaillons avec le point de vente VM Exelpan Bois. C’est une collaboration intelligente et de proximité que nous entretenons avec nos interlocuteurs privilégiés, Luisa et Daniel. Économiquement, le service est plus que rentable. Une petite entreprise telle que notre atelier ne pourrait pas investir dans des machines numériques d’une telle qualité qui offrent une précision et des finitions que la main de l’homme ne peut égaler. La rapidité d’exécution représente aussi un gage de réactivité à l’égard de nos clients. Le choix de la matière constitue également un point clé. Nous pouvons sortir des stéréotypes bruts du bois et proposer par exemple des ouvrages aux couleurs douces, dans la tendance. » Laura JOSLET, Dirigeante de l’ATELIER DU MENUISIER.

Technicité et précision

Le CUB est proposé dans deux points de vente du Grand Ouest de la France : VM EXELPAN BOIS (33) et VM VOUNEUIL-SOUS-BIARD (86). Ces centres d’usinage bois (CUB) disposent d’équipements à la pointe. Une scie à panneaux, une défonceuse à commande numérique, deux plaqueuses de formes et une plaqueuse linéaire permettent de réaliser des pièces uniques, complexes ou de série, de grande précision :

découpage précis de tous types de panneaux,

calibrage,

rainurage sur chant et à plat,

chantournage,

perçage horizontal ou vertical,

placage de chants minces et épais,

assemblage,

défonçage par commande numérique.

Le client soumet ses plans, indique les spécificités de son projet (dimensions…), exprime ses goûts en termes de matériaux et de couleurs. Chaque étape est suivie par le centre pour le conseiller et faciliter son accompagnement. Le projet est matérialisé en 3D grâce à un outil de CAO qui offre un meilleur rendu visuel*. Chaque pièce est livrée avec une étiquette d’assemblage portant l’éclaté du meuble et son positionnement. Un gain de temps pour le montage !



* Service disponible dans le point de vente VM Vouneuil-sous-Biard, en cours de développement chez VM Exelpan Bois.