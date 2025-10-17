ConnexionS'abonner
RTE DE LA ROCHE SUR YON
85260 L'HERBERGEMENT
France
En 2015, VM Matériaux devient VMet dévoile sa nouvelle identité !

L’objectif ? Renforcer VM comme la marque incontournable auprès des professionnels du bâtiment et des particuliers. Une évolution qui vient renforcer les valeurs fondatrices de l’entreprise : engagement, compétence, confiance et proximité.

VM est l’activité spécialisée de négoce de matériaux du Groupe HERIGE. Présent sur le Grand Ouest de la France, VM distribue des matériaux de construction et de rénovation aux professionnels du bâtiment et aux particuliers.

Le savoir-faire de VM

Gros œuvre : Retrouvez chez VM, tous les produits qui garantissent la solidité et la stabilité de votre construction : parpaings, briques, couverture, charpente, caniveaux, regards, ciments, mortier, béton, chaux, enduits de façade, isolation, ferraillage, planchers, poutrelles, agrégats, seuils, appuis de fenêtre, éléments de coffrage, chimie du bâtiment, coffres de volets roulants, linteaux, conduits et gaines, étanchéité des parois enterrés jusqu’aux accessoires.

Second œuvre : Nos équipes peuvent également vous conseiller pour vos achats de matériaux en second œuvre : étanchéité, isolation thermique par l’intérieur, isolation phonique, cloisons : mur, combles, plafond, sol.

Produits pour l'aménagement de la maison & du jardin : Retrouvez tous les produits pour l’extérieur de votre maison dans notre catalogue Aménagements Extérieurs : revêtements de terrasse, sols extérieurs, allées, décoration, piliers, clôtures, parements, bardages, escaliers et garde-corps.

Vous souhaitez refaire l’intérieur de votre maison :  Retrouvez notre catalogues Aménagements Intérieurs : carrelages, revêtements de sol, parquets, planchers, lambris, blocs portes, dressing, escaliers, faïences, meubles de salle de bain, baignoires, douches, hydrothérapie, receveurs, parois, vasques, robinetterie, sèche-serviettes, WC, lave-mains, accessoires et produits destinés pour les personnes à mobilité réduite.

Outillage & libre-service : Vous retrouverez dans chaque point de vente, un espace outillage en libre-service : droguerie, outillage, quincaillerie du bâtiment et ameublement.

Travaux publics : Vous êtes un professionnel des travaux publics et vous avez besoin de matériaux ? Nos experts en travaux publics vous proposerons les matériaux adaptés pour les voiries, les réseaux extérieurs, l’aménagement extérieur ou encore le bâtiment.

Produits écoSOLUTIONS : Pour répondre aux nouveaux enjeux environnementaux et techniques liés aux réglementations thermiques, VM vous propose une large gamme de solutions, appelées écoSOLUTIONS. Les produits éligibles aux critères de la transition énergétique ont été identifiés et vous font bénéficier d’avantages (Crédit d’impôt, TVA réduite, Certificats d’économie d’énergie).

