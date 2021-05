Leader sur le marché des solutions acoustiques, Ecophon lance Akusto™ Screen, un nouveau panneau autoportant qui permet d’absorber efficacement les sons. Installé en 10 minutes seulement, en complément d’une solution de plafond acoustique, ce panneau permet d’améliorer considérablement l’ambiance sonore dans tous les espaces ouverts. Désinfectable, il est particulièrement adapté aux problématiques actuelles des open spaces.

Un complément facile à installer pour un confort acoustique optimal

Akusto™ Screen d’Ecophon est une nouvelle solution de panneau acoustique autoportant. Ses propriétés font de lui un excellent complément pour réduire encore la transmission des ondes sonores et assurer ainsi un confort acoustique optimal. Disponibles en 5 coloris intemporels et en dimensions 1400 x 1200 x 40 mm, les panneaux Akusto™ Screen sont livrés en kit et très légers, ce qui les rend facilement manipulables. De fait, ils s’installent en 10 minutes seulement et se déplacent très facilement, permettant de créer des espaces confortables et favorisant la concentration. Il est ainsi possible de moduler facilement les espaces pour laisser l’utilisateur libre de changer la disposition des espaces de travail.

Une solution parfaitement adaptée aux problématiques des bureaux

Bien qu’une solution de plafond acoustique de haute qualité soit suffisante dans de nombreux cas de figure, certaines configurations tels que les open spaces, nécessitent une correction acoustique adaptée. De plus en plus présents dans les bureaux, ces plateaux entièrement décloisonnés favorisent la propagation des ondes sonores, gênant le confort des usagers. Or, il faut en moyenne 25 minutes pour qu’une personne retrouve sa concentration après avoir été interrompu. Le bruit augmente également le niveau de stress des collaborateurs, impactant donc non seulement la productivité mais également le bien-être et la satisfaction globale des personnes au travail.



Pour y remédier, Akusto™ Screen apporte une atténuation acoustique efficace d’un poste de travail à un autre grâce à sa proximité avec les principales sources de bruits (échanges verbaux, bruit d’équipements,…)

Par ailleurs, le revêtement de l'écran résiste à une application fréquente de désinfectant à base d'éthanol (70%). Il participe ainsi au respect de mesures d’hygiène renforcées pour assurer la sécurité des salariés.



« 59% des collaborateurs se sentent gênés par le bruit au bureau ! Or, le confort acoustique est un facteur clé de réussite au travail. Une ambiance acoustique traitée efficacement permet à la fois d’accroître la capacité de concentration des employés et de réduire significativement leur niveau de stress, ce qui en fait un important vecteur de productivité. Il est donc essentiel que les entreprises soient en mesure de mettre en place des solutions adaptées à la configuration de leurs espaces et aux besoins de leurs collaborateurs. » explique Sylvain Coudret, Concept Developer Bureaux Ecophon.

Pour en savoir plus exit_to_app