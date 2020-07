Saint-Gobain Ecophon développe, produit et vend des produits et systèmes acoustiques qui contribuent à un bon environnement de travail en améliorant le bien-être et les performances des employés. Notre promesse « A sound effect on people » est la base de toutes nos actions.

Ecophon possède des unités de ventes dans 14 pays, des délégations dans 30 autres pays et emploie environ 750 personnes. Le siège social est situé à Hyllingue, près d’Helsingborg, en Suède. Ecophon fait partie du groupe Saint-Gobain.