Le digital : la solution aux enjeux environnementaux de la construction

Beaucoup de textes de loi et de textes règlementaires font de plus en plus avancer la transition écologique, d’ailleurs les déchets en lien avec l’environnement ne manquent pas dans le secteur du BTP. La gestion des déchets est aujourd’hui au cœur des discussions, en effet, le BTP génère pas loin de 230 millions de tonnes de déchets par an en France en plus des coûts que ces déchets engendrent.

Comment gérer ses déchets grâce au digital ?

Lorsqu’on parle de déchets dans le BTP, on parle surtout d’un grand nombre de documents réglementaires à remplir et à stocker tels que par exemple les comptes-rendus de Marquage/Piquetage, les factures, les contrats. Il faut donc réduire ces coûts de déchets afin de permettre une meilleure valorisation au près des clients, une meilleure traçabilité des informations et des données ainsi qu’un meilleur respect des réglementations pour répondre au mieux aux exigences clients. En effet, la réglementation impose des clauses environnementales strictes avant l’exécution des travaux et un suivi précis des chantiers afin d’assurer leur traçabilité. La solution CPO assure la traçabilité des chantiers grâce à leurs suivis et digitalise les documents réglementaires pour réduire au maximum les déchets papiers. Toutes les étapes des chantiers sont prises en compte par l’application ; il suffit seulement d’intégrer au fur et à mesure les données dans l’application pour un suivi optimal. Il est possible d’intégrer tout les documents de société possible, tous disponibles sur l’application par les collaborateurs.

Un suivi optimal et une transition écologique simple

Un suivi efficace permet de garder toute la confiance des clients et d’effectuer un chantier sans encombre et sécurisé. La solution CPO permet de suivre en temps réel l’avancée des chantiers et d’ajouter les données au fur et à mesure. On a la possibilité d’ajouter des photos, des annotations et des notes concernant le chantier, partagées aux collaborateurs afin de diffuser rapidement les informations. D’ailleurs celles-ci sont stockées et font preuve d’audit en cas de contrôle ou pour un retour d’expérience pour une sécurité optimale et une réglementation respectée.

La transition écologique est donc en marche grâce l’application avec la réduction à 100% des déchets papiers. De plus, elle permet de diminuer les déplacements des collaborateurs grâce à la synchronisation des suivis de chantier partagés à tous.

Ainsi grâce à la digitalisation, les procédures environnementales sont respectées et largement simplifiées et la solution CPO regroupe toutes les conditions pour la performance écologique et accompagne les acteurs du BTP dans leur transition vers une économie et une croissance verte.

