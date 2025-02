Les nouvelles technologies, source d’attractivité pour les jeunes générations

Samsara dévoile les résultats de son nouveau rapport intitulé État des Opérations Connectées « Construire pour la prochaine génération : tendances des salariés dans les opérations physiques ». Celle-ci met en avant l’intérêt attractif de la technologie pour les entreprises qui, en y ayant recours, ressortent comme étant plus sûres et plus performantes.

Les technologies de dernière génération peuvent-elles jouer un rôle pour attirer les jeunes dans les secteurs souffrant de pénurie de main-d'œuvre ? C’est en tout cas ce que laisse à penser le dernier rapport de Samsara, intitulé État des Opérations Connectées « Construire pour la prochaine génération : tendances des salariés dans les opérations physiques ».

Réalisée auprès d’un panel de 1 550 responsables d’opérations physiques dans sept pays, dont 200 en France, l’étude met en avant le constat selon lequel, d’après eux, avoir placé la technologie au cœur de leur stratégie d’entreprise a permis à leur organisation d’être à la foisplus attractive, plus sûre mais aussi plus performante.

« Chacun sait à quel point le marché du travail est tendu dans certains secteurs comme ceux du transport, de la construction ou encore des services sur site. Et dans ces industries, le déploiement de solutions technologiques fait une réelle différence dans la perception des jeunes générations vis-à-vis de leurs perspectives de carrière », explique Gaël Peron, Region Sales Director chez Samsara, plateforme permettant aux entreprises qui dépendent d’opérations physiques d’exploiter les données IoT pour produire des informations métiers exploitables et améliorer leurs opérations.

Il ajoute : « Notre nouvelle étude State of Connected Opérations montre que la technologie ne rend pas seulement ces secteurs plus attractifs, mais qu’elle contribue également à fidéliser sur le long terme. De plus, alors que la plupart des entreprises interrogées n’en sont qu’au début de leur transformation numérique, leur retour sur investissement est déjà impressionnant et le potentiel en termes de progression est réel ».

Les technologies modernes, un enjeu majeur pour les jeunes générations

Pour ce qui est d’attirer les jeunes générations, Gaël Peron ne croit pas si bien dire. L’étude révèle en effet que plus des trois quarts (78 %) des répondants français reconnaissent que les outils technologiques modernes rendent leur entreprise plus attrayante pour les jeunes. À cela s’ajoute visiblement une amélioration du bien-être au travail, une meilleure productivité et une diminution du turnover.

Selon ces répondants, l’automatisation et la robotique sont les deux technologies les plus plébiscitées par les jeunes, notamment pour leur intérêt en matière de protection contre les accidents non responsables ou contre les fausses réclamations. S’ensuit de près l’installation de caméras. Un point révélateur de l’importance croissante qu’accordent les nouvelles générations à la sécurité au travail.

Malgré les efforts d’investissement, de nombreux collaborateurs ne sont pas encore satisfaits en la matière. 49 % des répondants français déclarent recevoir régulièrement des demandes sur la nécessité d’investir davantage dans la sécurité et la sûreté. Pour y remédier, 97 % d’entre eux prévoient d’augmenter leurs investissements dans de telles technologies au cours de ces cinq prochaines années, et plus particulièrement dans des dispositifs de sécurité compatibles avec l’IoT, d’automatisation (pour réduire l’exposition aux potentiels dangers ou risques) et d’analyse prédictive de la sécurité.

Booster les retours financiers et ouvrir la voie à de nouveaux types de performance

En plus d’attirer les jeunes générations, les technologies s’avèrent également positives pour les finances des répondants. 44 % d’entre eux indiquent que leurs investissements technologiques axés sur la sécurité ont permis à leur entreprise de réduire ses coûts de 950 000 euros ou plus.

La quasi-totalité des personnes interrogées en France (98 %) ont confirmé que la technologie a permis à leurs collaborateurs de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, comme la maintenance préventive, les contrôles de sécurité ou encore la formation continue.

Sur ce dernier point, 79 % des entreprises proposent déjà à leurs équipes des plateformes e-learning et citent comme principaux avantages à leur déploiement l’amélioration de la fidélisation des employés, le retour d’information et l’évaluation.

Jérémy Leduc

Photo de Une : Adobe Stock