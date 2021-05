Le Groupe BOUYER LEROUX et Financière MAINE sont parvenus à un accord pour l’acquisition du Groupe MAINE. Ce rachat s’inscrit dans le cadre de la stratégie de développement équilibré et durable du Groupe BOUYER LEROUX et il lui permettra de renforcer sa position de leader sur le marché des fermetures pour l’habitat.

Acteur majeur dans le domaine de l’extrusion thermoplastique et doté d’un outil industriel performant, le Groupe MAINE est spécialisé dans la conception et la fabrication de profilés thermoplastiques pour de multiples applications dont celles des marchés de la clôture, de la fermeture et de la rupture de pont thermique destinée aux industriels de la menuiserie.



Il s'est diversifié et dispose d’une large gamme de portails, clôtures, volets (battants, coulissants), persiennes, portes de garage… en aluminium et PVC pour les professionnels du bâtiment et le grand public.



Cette acquisition permet aussi aux Sociétés SOPROFEN, SPPF, FLO, spécialisées dans la fabrication de coffres de volets roulants, de screens et de portes de garage, d’enrichir leurs offres en termes de produits et services.



Les synergies entre ces dernières et le Groupe MAINE sont nombreuses : gammes complémentaires, innovantes et différenciées, destinées à la construction de logements neufs et à la rénovation, clientèles diversifiées, dispositifs industriels et logistiques performants et complémentaires, potentiel renforcé en matière de recherche et de développement et d’extrusion.



Le Groupe MAINE dont le siège est à Ambrières les Vallées dispose de 3 sites industriels (Ambrières les Vallées - 53, Le Mans - 72, Perrignier - 74), emploie plus de 220 salariés et a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 32 millions d’euros en 2019.



L’intégration du Groupe MAINE, doté d’une forte culture de satisfaction du client et de qualité des produits, renforce le potentiel de croissance, d’innovation et la compétitivité du Métier des Fermetures pour l’Habitat du Groupe BOUYER LEROUX.



Dans le cadre de ce rachat, le Groupe BOUYER LEROUX a été accompagné par :

Conseil juridique pour l’acquisition : Bertrand COSTE – CVS

Conseil pour les audits d’acquisition : Julie HAEFLINGER et Julien BABONNEAU – BAKER TILLY STREGO

Conseil en Droit des sociétés : Sophie VASSAL – FIDAL

Conseil Fiscal : David LUCAS – KPMG Avocats

