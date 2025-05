Le spécialiste des fermetures sur-mesure Soprofen investit massivement dans son site de Champagney (70) pour répondre à la demande croissante. Au programme : doublement de capacité pour les portes de garage et lancement d’une nouvelle activité de stores screen.

Face au succès commercial de ses gammes de portes de garage et à l’essor des protections solaires extérieures, Soprofen, acteur majeur du groupe Bouyer Leroux, entame une nouvelle phase de son développement industriel. Le site de Champagney, historiquement dédié à la fabrication de portes de garage sectionnelles, voit ses capacités de production doublées et accueille désormais une activité inédite : la fabrication de stores screen ZIP, très demandés pour améliorer le confort thermique des bâtiments.

D’un investissement total de 6,5 millions d’euros, ce plan d’envergure s’inscrit dans une stratégie industrielle de long terme, amorcée dès 2020. Il répond à deux objectifs principaux : renforcer la performance industrielle de l’usine et diversifier son activité vers des solutions solaires extérieures.

Une transformation industrielle sur plusieurs axes

L’investissement a permis de faire passer la surface couverte du site de 9 000 à 16 000 m² et de moderniser les lignes existantes. Sur les portes de garage, près de 3,5 millions d’euros ont été alloués à l’acquisition de nouveaux équipements. Parmi les équipements notables : une machine d’emballage pour la nouvelle porte Carsec Origine, un transstockeur automatisé pour le rangement des panneaux et plusieurs robots destinés à automatiser les étapes de fabrication telles que le débit, le perçage, le contrôle et l’usinage. Cette robotisation permet à la fois un gain significatif de productivité et une amélioration de la qualité des finitions.

Par ailleurs, une attention particulière a été portée à l’ergonomie des postes de travail, avec un réaménagement général visant à optimiser la flexibilité de la production. L’environnement intérieur a également été revu avec l’intégration d’un système d’aspiration des copeaux et poussières lors de la découpe des panneaux, garantissant ainsi une meilleure qualité de l’air pour les opérateurs. Grâce à cette montée en puissance, le site est désormais capable de produire jusqu’à 500 portes de garage par semaine, contre 250 auparavant. Cette dynamique industrielle a également permis la création de 25 emplois en cinq ans, portant l’effectif à 65 collaborateurs.

Le screen ZIP, un relais de croissance stratégique

Déjà présent sur le marché des stores screen via son site de Massac-sur-Tarn depuis 2019, Soprofen accélère aujourd’hui avec l’intégration d’une nouvelle ligne de production dédiée à ces protections solaires extérieures sur son site de Champagney. Une zone de 1 000 m² a ainsi été aménagée pour produire ces équipements devenus incontournables dans la lutte contre la surchauffe estivale des bâtiments. Le site abrite désormais une ligne complète comprenant un poste de découpe, une machine de soudure pour les toiles auparavant sous-traitée, ainsi qu’un atelier de fabrication des axes motorisés, capable d’en produire une cinquantaine par semaine. Une ligne d’usinage spécifique permet également de produire des stores screen ZIP allant jusqu’à 7 mètres de long.

Cette nouvelle activité, soutenue par une aide de l’État de 629 000 euros dans le cadre du plan France Relance, permettra à Soprofen de produire jusqu’à 150 stores screen par semaine dès 2025. Elle s’inscrit dans une logique de relocalisation et de renforcement de l’indépendance industrielle, tout en capitalisant sur un marché en pleine croissance.

Un site modèle tourné vers l’avenir

L’ambition de Soprofen d’augmenter significativement ses capacités de production d’ici cinq ans avait été affichée dès 2020, lors de la présentation du nouveau comité de direction piloté par Emmanuel Lesage, directeur général. En 2024, avec plus de 169 millions d’euros de chiffre d’affaires réalisés, l’entreprise confirme sa solidité et sa capacité à tenir ses engagements industriels. Cette nouvelle phase d’investissement témoigne de sa volonté de produire mieux, plus localement et de manière plus durable, tout en offrant un meilleur cadre de travail à ses équipes.

Par Jérémy Leduc

Photo de Une : JL