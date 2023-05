Le NOUVEAU catalogue PRO Hitachi est disponible

Basé sur les retours de ses utilisateurs et dans l’objectif de faciliter toujours davantage le quotidien de ses clients, Hitachi Cooling & Heating a une fois de plus apportée de nombreuses améliorations à son nouveau catalogue Pro. Cette nouvelle édition 2023 est encore plus pratique, plus technique et plus design.



La présentation des gammes produits a, par exemple, été complètement repensée pour offrir une lecture à la fois plus rapide et plus complète, avec l’ensemble des avantages produits et informations techniques utiles pour les études & installations.



Côté nouveautés, Hitachi Cooling & Heating intègre encore cette année, de nombreuses solutions et innovations à son catalogue. On peut par exemple citer la YUTAKI H & H Combi R32 à liaisons entièrement hydrauliques ou encore les nouveaux groupes DRV 2 tubes & 3 tubes Air 365 Max et Air 365 Max Pro*. Tournée depuis toujours vers le développement de solutions intelligentes et écoresponsables, Hitachi intègre également à son offre, une passerelle Hitachi x Delta Dore pour ses unités YUTAKI * ainsi qu’une nouvelle solution unique DRV Photovoltaïque Actif.



La gamme des groupes d’eau glacée Samourai M évolue également avec l’intégration d’un nouveau modèle au R454B*. Un fluide plus respectueux de l’environnement avec un GWP de 466.

La version imprimée du catalogue est désormais disponible dans l’ensemble des comptoirs Hitachi Cooling & Heating et agences Johnson Controls-Hitachi.



Consultez la version « flipbook » en ligne :

* Disponible 2nd semestre 2023