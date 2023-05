Ravalement de façade : quelles sont les étapes à suivre pour un résultat de qualité ?

Prêter attention aux signes de dégradation

Pollution, humidité, mouvements de terrain ou encore variations de température peuvent altérer l’aspect esthétique d’une façade tout en ayant des conséquences sur son isolation ou sa structure. C’est pourquoi il est primordial de surveiller les fissures, moisissures et champignons, mais aussi les craquelures et salissures qui se présentent pour procéder au ravalement de la façade de sa maison en temps voulu. Même s’il n’y a pas de délai légal à respecter pour les maisons individuelles, il est conseillé de faire un ravalement tous les 10 ans en moyenne.

Faire appel à un professionnel

Les travaux de ravalement de façade apportent en effet des avantages non négligeables. Ils permettent de donner plus de valeur à sa maison grâce à un aspect propre et une surface protégée. C’est l’occasion également d’ajouter un isolant par l’extérieur pour améliorer les performances thermiques du logement. À la clé, plus de confort et des économies.



Pour s’assurer que la rénovation soit réalisée dans les règles de l’art, il est fortement recommandé de faire appel à un professionnel façadier. Il saura respecter les règles d’urbanisme de votre ville et choisir les matériaux adaptés. Un professionnel qualifié détient les équipements et les compétences nécessaires pour réaliser une façade aussi esthétique que performante en toute sécurité.



Technitoit, spécialiste de la rénovation de maison, accompagne depuis plus de 20 ans des milliers de clients à travers la France. Son expertise lui permet d’offrir des prestations de qualité et un service sur mesure.

Ravaler la façade

Avant d’entamer les travaux, il faut réaliser un diagnostic de la façade afin d’établir le type de surface et son état. Les façadiers préparent ensuite le chantier en envoyant une déclaration préalable de travaux à la mairie et mettent en place les équipements tels que les échafaudages.



Ils commencent alors par un nettoyage complet de la façade et retirent les mousses avant d’appliquer un traitement spécifique. Dans un deuxième temps, ils réparent toutes les fêlures, refont les joints et remplacent les éléments endommagés. À cette étape, une isolation complémentaire de la façade peut être installée si nécessaire.



Enfin, ils réalisent les finitions incluant l’application d’enduit, peinture, crépi, bardage ou revêtement décoratif. Un hydrofuge permet de protéger la façade des infiltrations d’eau et de l’humidité.

Des aides financières pour le ravalement d’une façade

Le prix d’un ravalement de façade peut grandement varier selon la surface ou les matériaux choisis. Il existe plusieurs aides pour aider les propriétaires à financer des travaux de façades. On retrouve ainsi la prime énergie, l’éco-prêt à taux zéro, la TVA à taux réduit, les subventions de l’ANAH ou encore les aides accordées par certaines collectivités locales.



Pour connaître les conditions d’obtention de ces aides, un professionnel peut vous conseiller.