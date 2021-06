Le groupe Electricité de Strasbourg, énergéticien alsacien depuis près de 120 ans, a inauguré les nouvelles salles de coworking et de réunions. Parce que le bien-être des salariés et l’aménagement des espaces de travail sont aujourd’hui des facteurs clés, il était primordial dès le début du projet d’apporter un confort acoustique optimal. Suite à un appel d’offre, l’agence Richter architectes et associés, Euro Sound Project (BE Acoustique et Ingénierie Audiovisuelle), et la société STAM Acoustique ont été retenus pour la rénovation de ces espaces où a été installé du Rockfon Mono® Acoustic®.

Un projet avec des contraintes tant esthétiques qu’acoustiques

La rénovation des salles a fait l’objet d’un cahier des charges très précis. En effet, le groupe Electricité de Strasbourg souhaitait que ses collaborateurs bénéficient d’espaces de travail modernes, conviviaux avec un très haut confort acoustique.



« Une bonne acoustique permet aux collaborateurs un bien-être mais ce qui est découle est bien plus important, une meilleure concentration mais aussi une meilleure productivité » indique Daniel Wagner, Directeur digital, informatique et infrastructure de Electricité de Strasbourg. « Grâce à la solution Rockfon Mono Acoustic, l’acoustique est très bonne et il n’y a pas de réverbération excessive. Nos collaborateurs prennent plaisir à venir travailler dans ces nouvelles salles. »



L’architecte Anne-Laure Better de l’agence Richter architectes et associés a alors imaginé des espaces de travail et des salles de réunion offrant un cadre serein et chaleureux avec de grands volumes, tout en collaborant étroitement avec Yves Kayser et son équipe d’experts acousticiens afin de garantir un confort acoustique optimal dans chaque espace.



« Le challenge de ce projet a été de transformer le lieu existant, obsolète et sombre, en un lieu confortable et lumineux avec une acoustique optimale et des matériaux pérennes. » poursuit Anne-Laure Better. « Le Rockfon Mono Acoustic, participe au cadre feutré recherché, tout en permettant l’intégration de nombreux équipements, y compris audiovisuels, en conservant son aspect lisse et mat. »



C’est l’entreprise STAM Acoustique qui s’est chargée de la pose du Rockfon Mono Acoustic dans les deux salles situées au dernier étage sous les toits. La disposition particulière de l’installation a été possible grâce aux multiples possibilités qu’offre Rockfon Mono Acoustic.



« L’installation du Rockfon Mono Acoustic dans les espaces exigeait que les joints soient parfaitement insérés autour de chaque intégration d’équipements afin que la projection fine offre le rendu esthétique attendu et que l’acoustique soit optimale. Nous avons utilisé une lampe rasante sur toutes les surfaces avant la projection fine afin de garantir une finition parfaite sans aspérités. » explique Pierre-Alain Mendler de STAM Acoustique et membre MyRockfon en tant que IAMA (Installateur Agréé Mono Acoustic*).



Suite à l’installation du système d’ossatures préalablement défini sur le plan d’exécution, le plan d’atelier de chantier s’est coordonné autour des différents corps de métiers et expertises rassemblés pour ce projet. La cohésion entre les différentes facettes de la maîtrise d’œuvre a ainsi permis à ce projet de se réaliser en deux mois. La dimension esthétique et les hautes performances acoustiques du Rockfon Mono Acoustic ont pu ici apporter la solution recherchée tout en préservant le parti pris architectural.

Le Rockfon Mono Acoustic, une solution reconnue pour ses performances acoustiques

Parfait pour une mise en œuvre au plafond ou murale, le Rockfon Mono Acoustic offre de hautes performances acoustiques. Ainsi, la société Euro Sound Project d’Yves Kayser, a réalisé des mesures in situ de l’acoustique de ces espaces avant et après la pose du Rockfon Mono Acoustic. Les résultats obtenus ont répondu aux attentes de chacun.



« Les résultats des mesures in situ sont conformes aux évaluations prévisionnelles réalisées en phase d’études. Le temps de réverbération moyen est de 0,5 seconde. Il répond parfaitement au cahier des charges établi par la société Electricité de Strasbourg, pour satisfaire aux exigences de qualité et de polyvalence recherchées. » conclut Yves Kayser.



* MyRockfon est une plateforme de Rockfon dédiée aux experts plafistes.



Photo à la une : Électricité de Strasbourg - cabinet Richter Architectes

Crédits photos : Luc Boegly