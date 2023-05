Le Plancher Grande Portée GP fête ses 1 an

Cette nouvelle gamme constitue l’offre de poutrelles la plus performante du marché.

Les systèmes GP sont dédiés aux planchers bas sur Vide sanitaire des bâtiments non résidentiels (EHPAD, crèches, bureaux, etc.) mais également pour des programmes de maisons groupées et petits collectifs. Véritable alternative à la dalle portée sur coffrage perdu ou terre-plein, les systèmes GP prouvent encore une fois les avantages d’une construction sur Vide sanitaire :

Une solution sans étais record qui limite les murs de refends

Une performance sans étais sans compromis sur la thermique

Une solution en ligne directe sur les enjeux de la RE2020 avec un impact environnemental réduit de 30% par rapport à un Terre-plein traditionnel

Une quantité de déchet quasi nulle grâce à la juste quantité livrée sur chantier et aux chutes d’entrevous réutilisables

Une solution adaptée à tous types de sols et adaptée aux exigences de la Loi ELAN

Une mise en œuvre possible même en cas de conditions climatiques dégradées

Etc.

Les systèmes GP fêtent leur en 1 an avec des chantiers réalisés avec succès partout en France :

+ de 200 000 m² de plancher

L’équivalent de 2 500 T eq COâ‚‚ économisées par rapport à un plancher construit sur terre-Plein

Gamme de poutrelles GP sans étais pouvant atteindre jusqu'à 7,50 m de longueur

Les entrevous IsoGP sont disponibles pour différents niveaux de performance thermique (Up 0,27 - 0,23 - 0,18) et différentes largeurs (40, 50, 60 et 50 jumelée) pour répondre aux besoins du chantier