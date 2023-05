Découvrez ou redécouvrez les plaques incontournables Placo® !

La plaque Placoplatre® BA 6 : Pour la réalisation d’ouvrages courbes, en aménagement intérieur ou décoration, pour des chantiers dans le neuf ou en rénovation

Avec une épaisseur de 6 mm, cette plaque décorative offre une souplesse idéale pour les ouvrages cintrés. Le plus pour votre productivité chantier : la BA 6 ne nécessite pas d’être humidifié pour des rayons supérieurs à 900 mm. Cette plaque a des bords amincis et l’aspect lisse.



Pourquoi la proposer à vos clients ? C’est une plaque idéale pour réaliser des ouvrages esthétiques et améliorer le bien-être des occupants ! Vous pourrez facilement moduler l’espace, diviser une pièce en deux ou travailler la décoration intérieure de votre client.



En savoir plus

La plaque Placo®Phonique : Placo® a mis au point une solution phonique offrant un affaiblissement acoustique de 42 dB en cloison, dans le cas d’une pose associée à une laine de verre PAR Phonic Isover de 45 mm entre deux plaques Placo® Phonique.



Pourquoi la proposer à vos clients ? Une plaque très intéressante pour vos clients qui souhaitent s’isoler du bruit de leurs voisins, des équipements intérieurs ou encore des bruits de la rue, et ainsi améliorer leur bien-être chez eux.



En savoir plus

La plaque plaque Habito® : Deux fois plus résistante qu’un mur en parpaing*, elle résiste aux chocs du quotidien, un atout non négligeable pour une chambre d’enfants par exemple ! Habito® est aussi la première plaque qui permet d’accrocher des objets très lourds sans renfort. Elle supporte jusqu’à 60 kg par point de fixation avec une simple cheville métallique à expansion pour vis de diamètre 6 mm.



Pourquoi la proposer à vos clients ? La plaque Habito® résiste à tous les défis du quotidien !



En savoir plus



* Simulations d’un coup de table violent (30 joules à 90 cm) sur un mur en parpaing et un mur Habito®.

Glasroc® H Ocean 13 : c’est la plaque qui s’adapte parfaitement aux locaux humides ! Elle est composée d’un cœur hautement hydrofugé et de parements constitués d’un voile non-tissé à base de fibres de verre résistant à l’humidité.



Pourquoi la proposer à vos clients ? Glasroc® H Ocean 13 est la plaque à proposer pour la mise en place d’une douche à l’italienne !



En savoir plus

Et connaissez-vous la 4PRO® 13 ?

La 4PRO® 13 est une plaque de plâtre cartonnée à 4 bords amincis, spécialement destinée à la réalisation de surfaces parfaitement planes : plafonds non démontables, cloisons de grande hauteur... Cette plaque vous offre un vrai confort de pose avec un traitement des joints facilité et un gain de temps, sans changer les habitudes de pose.



Pourquoi la proposer à vos clients ? Elle permet une finition parfaitement soignée, avec un aspect fini irréprochable : même en lumière rasante, les joints sont invisibles.



En savoir plus