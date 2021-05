Le salon ÉQUIPBAIE-MÉTALEXPO, qui se tiendra du 21 au 24 septembre à Paris Porte de Versailles, marquera une étape importante puisqu’il sera le premier salon de la reprise pour le secteur. Depuis l’apparition de la pandémie, Reed Expositions France et l’ensemble des professionnels du secteur, regroupés au sein de l’UNIMEV (organisation professionnelle représentative du secteur événementiel) travaillent avec les pouvoirs publics sur les conditions de reprise de leur activité. La récente clarification de la stratégie vaccinale et l’annonce d’une accélération des vaccinations de masse sur le territoire national permettent d’envisager, conjointement avec le gouvernement, une reprise avant l’été.

Reporté par Reed Expositions et les partenaires du Pôle Fenêtre en raison de l’épidémie de la Covid-19, le salon ÉQUIPBAIE-MÉTALEXPO est particulièrement attendu par tous les acteurs de la filière. Compte-tenu des mesures gouvernementales en faveur de la reprise des événements physiques, de la progression de la campagne de vaccination et de la mobilisation des entreprises déjà inscrites, ÉQUIPBAIE-MÉTALEXPO se tiendra du 21 au 24 septembre à Paris – Porte de Versailles et accueillera en toute sécurité installateurs, poseurs, artisans de la menuiserie-fermeture, des équipements de la baie et de la métallerie.

Le salon ÉQUIPBAIE-MÉTALEXPO, qui se tiendra du 21 au 24 septembre à Paris Porte de Versailles, marquera une étape importante puisqu’il sera le premier salon de la reprise pour le secteur. Depuis l’apparition de la pandémie, Reed Expositions France et l’ensemble des professionnels du secteur, regroupés au sein de l’UNIMEV (organisation professionnelle représentative du secteur événementiel) travaillent avec les pouvoirs publics sur les conditions de reprise de leur activité. La récente clarification de la stratégie vaccinale et l’annonce d’une accélération des vaccinations de masse sur le territoire national permettent d’envisager, conjointement avec le gouvernement, une reprise avant l’été.



« Nous sommes très confiants quant à la tenue du salon en septembre. Le positionner à cette date a fait l’objet de nombreuses concertations avec nos partenaires et nous sommes tombés d’accord qu’il s’agissait d’un parti-pris prudent qui prenait en compte tous les paramètres afin d’éviter un éventuel nouveau report. », indique Guillaume Loizeaud, Directeur d’ÉQUIPBAIE-MÉTALEXPO.

Des exposants qui répondent présents

Très impatients de se retrouver sur un évènement convivial et important pour le secteur, les acteurs de la filière répondent présents et se mobilisent aussi pour faire de cette nouvelle édition une pleine réussite. Tous expriment leur impatience de reprendre des échanges qui ne soient plus uniquement digitaux. Inscrit sous la thématique de « La révolution positive du digitale », ÉQUIPBAIE-MÉTALEXPO 2021 s’annonce comme la traduction concrète du dynamisme et de l’innovation portée par les exposants à tous les niveaux. Ils sont aujourd’hui 157 à être inscrits dont 23 nouveaux exposants et de nombreux leaders (liste complète à date en pièce jointe).

Une campagne d’envergure pour sensibiliser les visiteurs.

Un plan de communication d’envergure est mis en place pour sensibiliser et faire venir les professionnels sur le salon ÉQUIPBAIE-MÉTALEXPO. Basée sur une communication 360°, il comprend de nombreuses actions menées avec les partenaires médias du salon :

Envois d’emailings vers les abonnés des différents médias ;

Campagnes digitales (réseaux sociaux, display) ;

Campagnes de publicité print magazines.

Par ailleurs, ÉQUIPBAIE-MÉTALEXPO organise régulièrement des webinaires auprès des organisations professionnelles et de leurs adhérents afin de les accompagner et de répondre à toutes leurs interrogations. Enfin, dès fin avril, les pré enregistrements seront accessibles sur le site pour les professionnels qui souhaitent se rendre sur le salon ÉQUIPBAIE-MÉTALEXPO et recevoir toutes les informations pour préparer au mieux leur visite.

Exposer et visiter en toute sécurité

Afin d’assurer la sécurité des exposants et des visiteurs, Reed Expositions France a déjà élaboré sa charte sanitaire, certifiée par l’APAVE dès 2020. Ce document, accessible en ligne dès maintenant, comporte un certain nombre de recommandations. A ce jour, c’est la seule référence applicable dans l’attente du futur cahier des charges sanitaire qui sera validé par le gouvernement et les professionnels de l’événementiel pour la rentrée. Pour la bonne tenue d’ÉQUIPBAIE-MÉTALEXPO en septembre 2021, la gestion des flux d’entrée et de sortie, les mesures de distanciation pour la restauration, la régulation du visitorat (si obligation de prendre en compte une jauge maximale de visiteurs en temps réel), sans limiter le nombre global de visiteurs du salon… ont été anticipées.



ÉQUIPBAIE-MÉTALEXPO - 21 au 24 septembre 2021 à Paris Expo Porte de Versailles – Hall 1.

