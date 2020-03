Organisé sous le slogan ‘Les Pros bâtissent l’avenir !’, cette nouvelle édition sera à nouveau le rendez-vous incontournable pour tous les acteurs de la construction des régions nord de France.

Sont invités, tant les entreprises du bâtiment que les responsables de maîtrise d'œuvre et d'ouvrage (architectes, économistes de la construction, ingénieurs, responsables de collectivités locales et territoriales, etc…). Lors de l'édition 2018, non moins de 13.610 professionnels avaient répondu présent pour rencontrer les 370 industriels exposants.



Cette édition 2020 mettra à nouveau en avant les innovations avec un espace 'Mur des innovations' qui présentera de façon digitale les produits sélectionnés au concours des Meilleures Innovations.

On retrouvera également un bel espace Forum qui accueillera de nombreuses interventions et où se dérouleront les remises de prix dont le Prix Régional de la Construction Bois organisé par FIBOIS. Associé à cet espace, le pavillon des architectes sera le point de rencontre des architectes et de leurs invités.

Les incontournables de 2020 :

Espace 'Starts-Up Innovation & Construction' organisé avec le soutien de la FFB Hauts de France- et qui accueillera 10 jeunes entreprises ;

Espace de démonstrations organisé par les Compagnons du Devoir sur le thème de la rénovation thermique dans les Hauts-de-France. Via la réalisation d'une maison 1930 à échelle 1 et l'organisation de différents ateliers, présentation d'un panel de matériaux bio-sourcés et de bonnes pratiques.

Aperçu des 105 initiatives de la Maison POC Habiter de Lille Métropole 2020, Capitale Mondiale du Design ;

Parcours de visite thématique : 1 parcours 'design & usage' et 1 parcours 'concours des meilleures innovations' ;

Organisation de Rendez-Vous d'Affaires entre exposants et visiteurs.

Convivialité, innovation et information seront les maîtres mots de NORDBAT 2020.

Un événement à noter de suite dans votre agenda !

Organisation : Expo Conseil - Tel : 03 20 57 75 78 – www.nordbat.com

