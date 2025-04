Après de longs mois difficiles, la reprise de l’activité des matériaux de construction se confirme au premier trimestre 2025, malgré le contexte économique et géopolitique compliqué, avec les menaces de l’administration Trump.

À fin février, l’Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM) fait état d’une amélioration de l’activité pour les granulats et du béton prêt à l’emploi (BPE).

De décembre à février, la production de granulats a continué d’augmenter avec +4,6 % par rapport aux trois mois précédents.

Il en va de même pour le béton prêt à l’emploi (BPE) avec +1,1 % sur la même période.

Une meilleure conjoncture pour le logement neuf

Plus largement, à fin février, la conjoncture est mieux orientée dans le logement neuf, avec une hausse de 17,2 % des mises en chantier sur un an, et de 14,7 % pour les ventes de maisons individuelles (et même +26,5 % sur les trois derniers mois).

Les permis de construire, eux, augmentent de 4,5 % sur trois mois.

Par ailleurs, les perspectives restent favorables pour 2025, avec l’élargissement du prêt à taux zéro (PTZ) à compter du 1er avril. Les constructeurs de maisons individuelles anticipent ainsi une hausse de 15 % des ventes.

Toutefois, l’incertitude économique et géopolitique pourrait freiner les projets des ménages, avec un risque de remontée des taux de crédits immobiliers et un potentiel retour de l’inflation.

Vers un ralentissement dans les travaux publics ?

Côté travaux publics, l’activité progresse de +3 % entre janvier et février, et de 2,7 % sur un an, notamment grâce à des conditions météorologiques plus favorables que l’an passé.

L’activité des TP pourrait toutefois être freinée ces prochains mois, alors que la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP) enregistre une baisse de 9 % des nouvelles commandes sur deux mois, ainsi qu’une chute des appels d’offre publics. Rappelons que les collectivités doivent actuellement se serrer la ceinture dans un contexte de déficit public.

Par Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock