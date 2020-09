Les 26, 27 et 28 mars prochains, NORDBAT réunira, à Lille Grand Palais, tous les acteurs de la construction des régions nord. Cette édition s’annonce des plus prometteuse avec un programme d’animations et d’événements qui porteront sur le thème ‘Les nouveaux business dans le bâtiment : actions et axes de développement possibles’. Demande de badge visiteur via nordbat.com. Code d’invitation : NOR79920