Les atouts du Plancher Silence KP1 pour les petits collectifs et les maisons groupées

Un système constructif éprouvé accessible à toutes les entreprises

10 ans déjà que le Plancher Silence KP1 fait du bruit dans la construction de petits logements collectifs, en plancher bas et en étage !

Constitué d’éléments totalement manuportables : poutrelles légères LX12 préfabriquées en béton précontraint, entrevous EMX ultra légers, rupteurs de ponts thermiques Isorupteurs dB EI30 (protection feu pour le petit collectif jusqu’à R+3), à poser directement sur le chantier, le Plancher Silence a ainsi permis à des entreprises de maçonnerie de petites et moyennes tailles de se positionner sans investissement et avec succès sur le marché en croissance du petit habitat collectif. « C’est la solution idéale pour une petite entreprise comme la nôtre. », témoigne Roman Vicedo, façadier et constructeur de maisons individuelles de l’entreprise éponyme : c’est économique, la pose est rapide et il n’y a pas besoin de coffrage. C’est tout ce que l’on demande pour avancer ! »



Solutionnant à moindre coût et avec une grande rapidité d’exécution les problématiques de ponts thermiques et de nuisances acoustiques, ses nombreux atouts, aujourd’hui largement démontrés, ont déjà séduit des dizaines de Constructeurs et de Promoteurs en France.

« En habitat collectif, je ne connaissais jusque-là que la technique dalle pleine pour les planchers d’étage, qui nécessite beaucoup plus de béton et du matériel lourd, explique M. Kurul, gérant de l’entreprise Kurul Bâtiment. Avec le Plancher Silence de KP1, on utilise du matériel ordinaire comme pour un vide sanitaire tout en réalisant une économie d’au moins 20 % par rapport à un plancher dalle pleine, poursuit-il. Et c’est aussi facile à poser qu’un plancher normal en poutrelles, ajoute M. Kurul. Pour la réalisation de 24 logements sociaux en 5 bâtiments R+1.

Des performances d’isolation acoustique répondant aux exigences renforcées du label NF Habitat, même en association avec des cloisons séparatives légères

Grâce à son efficacité d’isolement aux bruits aériens et de traitement des bruits d’impact, le Plancher Silence répond à la fois aux exigences acoustiques minimales de la Nouvelle Réglementation Acoustique (NRA), et également aux exigences renforcées des projets labellisés NF Habitat qui intègrent les basses fréquences. Le Plancher Silence KP1 est aujourd’hui la seule solution conforme, compatible avec les cloisons séparatives légères ! Cette association constructive bénéficie d’une FEST (Fiche d’Exemple de Solution Technique) délivrée par CERQUAL Qualitel Construction pour le référentiel NF Habitat ; un gage de garantie de performance acoustique dans les configurations les plus courantes. Illustration sur chantier.

