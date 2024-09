Innovation les Démos d'Estelle - Soubassement BASIK

Sécurité, simplicité et rapidité de mise en œuvre sont les maîtres mots de ce système industriel innovant ! Combinant un plot et un capot manuportables, il permet aux constructeurs de maisons individuelles de gagner un temps précieux lors de la réalisation de leurs soubassements, sans compromis sur la sécurité lors de la pose.

Grâce aux performances mécaniques déterminées par des essais réalisés au CERIB, et à l’association ingénieuse des plots et capots « BASIK », l’entreprise peut installer les longrines immédiatement après les plots. Elle pourra ensuite effectuer un coulage 2 en 1 du béton dans les plots et au niveau des nœuds de longrines. Une équipe de trois maçons gagnera ainsi une demi-journée de temps de travail.

Les plots « BASIK » sont disponibles en deux hauteurs de 35 et 45 cm (plot de 30 ou 40 cm + capot de 5 cm) et peuvent se superposer afin de s’adapter aux différents terrains (pente ne pouvant pas être aplanie…). Deux versions sont disponibles pour répondre aux problématiques de mitoyenneté et de limite de propriété.

