Les avantages du sol en vinyle

Quels sont les avantages d’un revêtement de sol en vinyle ? Vous construisez ou rénovez une maison ? Vous êtes donc probablement en train de réfléchir au revêtement de sol que vous allez choisir. Avez-vous envisagé un sol en vinyle ? Ce revêtement offre d’innombrables avantages ! Vous serez étonné de voir à quel point un sol en vinyle peut transformer votre salon, votre salle de bain, votre chambre, votre cuisine ou même votre couloir.

Mais il n’est pas toujours aisé de choisir le bon sol pour sa maison, son appartement ou même des locaux professionnels. Heureusement, les sols en vinyle présentent de nombreux avantages. Découvrez-les tous !

Pourquoi porter son choix sur un sol en vinyle ?

Aucun autre revêtement de sol ne présente autant d’avantages qu’un sol en vinyle Beauflor®.



Déroulez, un point c’est tout

Ce revêtement a été conçu pour vous faciliter la vie : sa pose est un vrai jeu d’enfant. Le vinyle est souple et facile à installer. Il peut être coupé à l’aide d’un simple couteau et, dans de nombreux cas, il peut être placé en pose libre sans avoir besoin d’adhésif. La facilité d’installation est un atout majeur pour ceux qui veulent redécorer leur maison rapidement et facilement. Le meilleur dans tout cela ? Quel que soit le design, le style ou le motif que vous choisissiez, votre pièce sera superbe ! Consultez notre guide d’installation.



Un sol supersilencieux

Quel silence ! Que vous marchiez en talons hauts ou que vous ayez envie de vous prélasser en pantoufles, notre vinyle absorbe si bien le bruit qu’il est jusqu’à 50 % plus silencieux que les sols analogues !

Couche supérieure 100 % imperméable

À la recherche d’un sol capable de résister à des chaussures ou des pattes d’animaux sales et mouillées ? Ou aux enfants qui transforment votre salle de bain en piscine ? Ne cherchez plus : nos sols vinyle en lés ont une couche supérieure 100 % imperméable. Plus besoin de vous tracasser de la saleté de votre sol.

Facile d’entretien

Nos sol vinyle en lés nécessitent très peu d’entretien. Grâce à un vernis de protection en polyuréthane proposé en option, le sol est facile à nettoyer, et extrêmement résistant à l’usure et à la détérioration au quotidien. Il vous suffit de l’essuyer de temps à autre avec une serpillière humide et des produits de nettoyage standard. Consultez notre article de blog sur l’entretien des sols en vinyle.



Confort et chaleur

Doux et chauds au toucher, nos rouleaux de vinyle sont idéaux si vous aimez marcher pieds nus. Qui plus est, leur excellente conductivité thermique les rend parfaitement adaptés à un chauffage par le sol. Vous n’éprouverez plus jamais cette sensation de froid que vous pouvez ressentir avec d’autres revêtements de sol.

Homogène

Beauflor® est la seule entreprise au monde à proposer des rouleaux de vinyle souple de 5 mètres de large. Cela vous permet d’installer facilement votre revêtement de sol sans aucun joint, pour une finition parfaite à la hauteur de votre maison.



Durabilité

Les sols vinyle en lés sont protégés par une couche d’usure robuste en PVC qui leur confère une très bonne résistance aux taches et à un usage domestique général. Nos sols vous accompagnent toute la vie.



Prix doux

Grâce à leur prix doux, nos rouleaux de vinyle vous permettront de créer l’intérieur raffiné de vos rêves.