Hitachi Cooling & Heating s’associe à Synerciel

Un partenariat tourné vers la qualité et la transition énergétique

Les valeurs communes de qualité, de proximité et d'innovation partagées par Hitachi et le réseau d’artisans Synerciel ont été des éléments clés de la décision de former ce partenariat. Cette collaboration vise à créer une synergie entre les deux entités et d’associer leurs savoirs faire pour offrir un niveau de qualité toujours supérieur à leurs clients.



« Au travers de notre collaboration avec Hitachi, nous souhaitons promouvoir auprès de notre large réseau de professionnels du génie climatique, des produits reconnus pour leur très haut niveau de qualité et de fiabilité. Les 80 comptoirs Hitachi, couvrant l’hexagone, offrent également un véritable service d’experts et de proximité à l’ensemble de notre réseau. Ce partenariat permettra également aux installeurs professionnels Hitachi de bénéficier de l’intégralité des services proposés par le réseau Synerciel. En s’associant, la marque et le réseau grandissent ensemble dans le but d’accompagner leurs clients dans leur développement. » Catherine AUBERT - Directrice générale de Synerciel



En conjuguant leurs expertises respectives, Hitachi et Synerciel cherchent également à relever les défis majeurs auxquels la planète est confrontée en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de transition énergétique.



Créé il y a 13 ans avec EDF, Synerciel est aujourd’hui un acteur majeur de la rénovation énergétique avec un réseau de plus de 2500 professionnels du bâtiment et à travers la valorisation des CEE pour le compte d’EDF. Grâce aux technologies écoresponsables développées par Hitachi et le très large réseau de professionnels Synerciel, sélectionnés par un comité d’agrément, ce partenariat permettra de développer encore davantage ce dispositif gouvernemental et d’accélérer plus globalement, ensemble, la transition énergétique.

Hitachi, sponsor du « Temps fort » Synerciel 2023

Pleinement engagée dans ce nouveau partenariat, Hitachi participera en qualité de Sponsor au « Temps fort » Synerciel qui se déroulera du 20 au 23 septembre prochain. Evènement annuel majeur du réseau, ces trois jours seront l’occasion pour 600 adhérents, partenaires et collaborateurs de partager à la fois des moments de convivialité et d’échanges autour de sujets cruciaux tels que « la rénovation de demain ».

