BEAUFLOR
8710 Wielsbeke
Belgique
En tant que fabricant leader de sols en vinyle, Beauflor propose une vaste collection de rouleaux de vinyle coussiné de haute qualité. Nous sommes à la pointe des dernières tendances et technologies pour inspirer et ravir nos clients, mais ne vous contentez pas de nous croire sur parole.
Découvrez nos sols pour votre salon, chambre, couloir, salle de bain, cuisine ou bureau à domicile. Beauflor a une magnifique solution de sol en vinyle pour chaque espace. Nous possédons notre propre studio de design en Belgique, en Europe.
Rouleaux de vinyle résidentiels Optima
Les collections Optima arborent des motifs de bois et de pierre avec une attention particulière aux détails et un réalisme époustouflant. Avantages produit : Large...
Rouleaux de vinyle résidentiels Ultra
Les collections Ultra donnent style, élégance et durabilité à votre intérieur, quelle que soit la pièce où vous les posez. Avantages produit : Large...
Rouleaux de vinyle résidentiels Prima
Élégantes gammes de motifs bois et dalles aux détails authentiques, nos collections Prima offrent la plus vaste sélection de revêtements de sol en vinyle chez Beauflor. Avantages...
Revêtement vinyle écologique pour habitat Twilight
Découvrez Twilight, la première collection de sols vinyles dédiée à l'habitat, conçue pour offrir une faible empreinte carbone. Cette gamme innovante associe...
Resitex Plus : La solution de rénovation U2SP3
Resitex Plus est une solution de revêtement de sol PVC en lés spécialement développée pour la rénovation des espaces résidentiels et assimilés, classés...
Resitex Max : La solution de rénovation U3P3
Resitex Max est une solution de revêtement de sol PVC en lés hautes performances, conçue pour la rénovation des locaux à usage intensif, classés U3P3. Elle répond...
Sols vinyle en lés - Blacktex
Fortement sollicité pour toute zone à forte fréquentation voire pour tout usage industriel modéré, commercial général ou résidentiel lourd tel que...
Sols vinyle en lés : Collection U2s - Gamme bâtiment 2023-2026
La collection U2s se compose de 3 gammes : Phonitec (avec un classement U2SP3E2C2) Acoutec (avec un classement U2SP3E2C2) Sonipro (avec un classement U2SP2E2C2) Cette collection de sols...
Sols vinyle en lés : Collection U3U4 - Gamme bâtiment 2023-2026
La collection U4/U3 se compose de 4 gammes voué à un usage professionnel : Xtreme (avec un classement U4P3E2C2 Compact) Phoni-Xtreme (avec un classement U4P3E2C2 Acoustique) Massif...
Sols vinyle en lés sur mesure : Beauflor Create
Avec Beauflor Create, toutes sortes de projets - des écoles et des crèches aux bureaux et aux hôtels - peuvent bénéficier de notre technologie d'impression numérique....