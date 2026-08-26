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BEAUFLOR - Batiweb

BEAUFLOR

Rijksweg 442
8710 Wielsbeke
Belgique
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En tant que fabricant leader de sols en vinyle, Beauflor propose une vaste collection de rouleaux de vinyle coussiné de haute qualité. Nous sommes à la pointe des dernières tendances et technologies pour inspirer et ravir nos clients, mais ne vous contentez pas de nous croire sur parole.
Découvrez nos sols pour votre salon, chambre, couloir, salle de bain, cuisine ou bureau à domicile. Beauflor a une magnifique solution de sol en vinyle pour chaque espace. Nous possédons notre propre studio de design en Belgique, en Europe.

 

 

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